«Принимаю душ три раза в день». Люди с гипергидрозом - о гигиене и бытовых трудностях

Источник материала: Tut.by

Гипергидроз — это повышенное потоотделение и весьма деликатная проблема, о которой многие стесняются говорить. Мы нашли людей, которые знают, что такое постоянно мокрые ладони, необходимость носить с собой сменную одежду и чаще обычного принимать душ. Они рассказали нам о жизни с гипергидрозом и неловких ситуациях, в которые постоянно попадают.