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«Принимаю душ три раза в день». Люди с гипергидрозом - о гигиене и бытовых трудностях

03.11.2020 13:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гипергидроз — это повышенное потоотделение и весьма деликатная проблема, о которой многие стесняются говорить. Мы нашли людей, которые знают, что такое постоянно мокрые ладони, необходимость носить с собой сменную одежду и чаще обычного принимать душ. Они рассказали нам о жизни с гипергидрозом и неловких ситуациях, в которые постоянно попадают.

 
 
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Люди с гипергидрозом - о ежедневных трудностях, неловких ситуациях и реакции окружающих на их чрезмерную потливость.
 
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