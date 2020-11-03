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«Принимаю душ три раза в день». Люди с гипергидрозом - о гигиене и бытовых трудностях
03.11.2020 13:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гипергидроз — это повышенное потоотделение и весьма деликатная проблема, о которой многие стесняются говорить. Мы нашли людей, которые знают, что такое постоянно мокрые ладони, необходимость носить с собой сменную одежду и чаще обычного принимать душ. Они рассказали нам о жизни с гипергидрозом и неловких ситуациях, в которые постоянно попадают.
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Люди с гипергидрозом - о ежедневных трудностях, неловких ситуациях и реакции окружающих на их чрезмерную потливость.
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