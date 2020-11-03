Житель Речицы притворился в соцсетях девушкой и выманил у приятеля более 600 рублей

Источник материала: Tut.by

Житель Речицы переписывался в соцсетях с девушкой и помогал ей деньгами. Однако позже оказалось, что хозяин страницы — его приятель. Подробности рассказали в УВД.

В начале октября в Речицкий РОВД с заявлением обратился 18-летний местный житель, который сообщил о том, что подозревает своего знакомого в обмане. И вскоре его предположения подтвердились.

Обман заключался в том, что молодой человек создал в социальной сети фейковую страницу девушки и порекомендовал своему приятелю познакомиться с ней. Тот последовал совету друга — завязалась переписка. Однако у «девушки» регулярно возникали различного рода неприятности, которые требовали финансовой помощи. И парень помогал. За 9 месяцев виртуального общения он перечислил незнакомке около 600 белорусских рублей.

Но однажды, совершив в интернете очередной «благотворительный» платеж, он обнаружил в пришедшем на электронную почту чеке данные своего приятеля. После этого парень решил обратиться в милицию. Там и выяснили, что на другом конце чата с ним общалась не девушка, а его приятель, в отношении которого теперь возбуждено уголовное дело.