Скоро Новый год. В Малиновке уже устанавливают ель

Источник материала: Tut.by

В Малиновке уже устанавливают искусственную ель. Предновогоднюю активность в парке Павлова заметил минчанин Сергей.



Фото: читатель TUT.BY Сергей

А где-то еще в столице вы уже заметили новогодние ели?

В прошлом году их начали устанавливать в столице 31 октября. Первым смонтировали новогоднее дерево в парке Горького, потом стали подтягиваться и спальные районы.