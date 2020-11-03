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Скоро Новый год. В Малиновке уже устанавливают ель
03.11.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Малиновке уже устанавливают искусственную ель. Предновогоднюю активность в парке Павлова заметил минчанин Сергей.
А где-то еще в столице вы уже заметили новогодние ели?
В прошлом году их
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В Малиновке уже устанавливают искусственную ель. Предновогоднюю активность в парке Павлова заметил минчанин Сергей.
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