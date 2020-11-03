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Преподаватели МГЛУ подготовили обращение к ректору. Под документом - уже 79 подписей

03.11.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже 79 преподавателей МГЛУ подписались под открытым письмом к ректору вуза Наталье Лаптевой с просьбой восстановить отчисленных студентов (их 14 и одна магистрантка), а также вернуть на работу уволенных коллег — Наталью Дулину, Анну Аблову и Ксению Каткову. Сканы оригиналов обращения и подписей есть в редакции.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Преподаватели МГЛУ призвали в своем письме остановить увольнения сотрудников и отчисления студентов университета, прекратить всяческое давление на профессорско-преподавательский состав и студентов, а также перестать препятствовать в проведении мирных собраний. Данное право, замечено в письме, гарантируется ст. 35 Конституции Республики Беларусь.

Кроме этого, подписавшиеся потребовали восстановить в должности доцента кафедры итальянского языка Наталью Дулину, преподавателя кафедры теории и практики английского языка Анну Аблову и преподавателя кафедры теории и практики перевода № 2 Ксению Каткову, а также «тщательно разобраться в наличии объективных причин для увольнения данных преподавателей».

В коллективном обращении отмечено также, что отчисленные студенты и магистрантка зарекомендовали себя как добросовестные и дисциплинированные студенты. С учебным планом справлялись, средний балл академической успеваемости — выше среднего, задолженностей по дисциплинам не имели, затруднений с учебой не испытывали.

Под обращением свои подписи поставили в числе прочих профессора кафедры зарубежной литературы Марина Рогачевская и Ольга Судленкова, завкафедрой зарубежной литературы Юрий Стулов, завкафедрой истории, мировой культуры и туризма Сергей Новиков (член совета МГЛУ), кандидат филологических наук и доцент кафедры лексикологии английского языка Михаил Дроздов, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания Ольга Горицкая и другие.

Преподаватели уже отдали имеющиеся подписи и письмо в канцелярию ректора.

— Регистрировать их не стали: мол, это внутренний документ, с ними так делать нельзя. На просьбу поставить на нашем экземпляре хотя бы отметку о приеме, сказали просто написать дату и время, — сообщила Дарья Карпович, преподаватель кафедры второго иностранного языка.

Далее в планах преподавателей — довести количество подписей до 200, а также подать такое же обращение в Министерство образования.

 
 
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Сканы оригиналов документов есть в редакции. На них - уже подписи почти 80 преподавателей, среди них есть профессора и завкафедрами.
 
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