В Беларуси уже более 101 тысяча случаев COVID-19 с начала пандемии

Источник материала: Tut.by

По данным Минздрава на 3 ноября, в Беларуси 101 329 случаев COVID-19 с начала пандемии. Прирост за сутки — 929 новых инфицированных.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 87 985 пациентов (585 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 992 пациента (плюс три за последние сутки).

Всего проведено 2 547 858 тестов (10 060 за последние сутки). То есть 9,2% тестов — положительные.

Пресс-служба Минздрава со ссылкой на заведующего кафедрой инфекционных болезней БГМУ, профессора, доктора медицинских наук Игоря Карпова сообщает , что сейчас подъем заболеваемости COVID-19 наслаивается на сезонный подъем числа острых респираторных заболеваний.

— Люди переносят вторую волну в основном так же, как и первую. Конечно же, врачи надеются на то, что будет тенденция облегчения перенесенного заболевания. Весь мир думает, что так будет, потому что это логично. Вирус, который пытается занять много биологических ниш, распространиться, он обычно теряет свою агрессивность, свойственную пандемическим вирусам, но расслабляться нельзя. Тяжелых случаев все равно много, особенно у тех людей, у которых есть фоновые хронические заболевания.

Игорь Карпов обращает внимание, что, как и раньше, важны маски в общественном транспорте и при большом скоплении людей, дистанцирование в полтора метра и гигиена.

В Беларуси 2184 аппарата искусственной вентиляции легких, более 1500 наркозно-дыхательных аппаратов, 9688 точек подключения медицинского кислорода, 3075 дозаторов кислородно-воздушной смеси, 433 кислородных концентратора.