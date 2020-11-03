В Минске уже начали ставить новогодние елки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Новогодние ели начали устанавливать в Минске, сообщил во вторник официальный Telegram-канал Мингорисполкома.

Каркасы первых зеленых красавиц поставили на улицах Столетова и Асаналиева, а также в парке имени Михаила Павлова. Всего к Новому году планируют установить 31 ель в разных частях города.

Кстати, в прошлом году минская елка попала в рейтинг самых высоких деревьев , которые были усыновлены к Новому году в странах СНГ. Речь шла о зеленой красавице на Октябрьской площади, ее высота составила 30 метров. Она заняла пятое место в рейтинге. На первом оказалась 40-метровая ель из Туркменистана.

Белорусы за прошлую зиму купили почти 140 тысяч живых елей к Новому году. Активней всего зеленых красавиц покупали в Минской и Гомельской области.