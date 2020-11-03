ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске уже начали ставить новогодние елки

03.11.2020 16:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Новогодние ели начали устанавливать в Минске, сообщил во вторник официальный Telegram-канал Мингорисполкома.

© CC0 / Pexels
Как выбрать искусственную елку на Новый год

Каркасы первых зеленых красавиц поставили на улицах Столетова и Асаналиева, а также в парке имени Михаила Павлова. Всего к Новому году планируют установить 31 ель в разных частях города.

Кстати, в прошлом году минская елка попала в рейтинг самых высоких деревьев, которые были усыновлены к Новому году в странах СНГ. Речь шла о зеленой красавице на Октябрьской площади, ее высота составила 30 метров. Она заняла пятое место в рейтинге. На первом оказалась 40-метровая ель из Туркменистана.

Белорусы за прошлую зиму купили почти 140 тысяч живых елей к Новому году. Активней всего зеленых красавиц покупали в Минской и Гомельской области.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в этом году городские власти планируют установить 31 зеленую красавицу в разных частях города.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси уже более 101 тысяча случаев COVID-19 с начала пандемии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus
03.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика