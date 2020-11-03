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В Минске уже начали ставить новогодние елки
03.11.2020 16:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Новогодние ели начали устанавливать в Минске, сообщил во вторник официальный Telegram-канал Мингорисполкома.
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Каркасы первых зеленых красавиц поставили на улицах Столетова и Асаналиева, а также в парке имени Михаила Павлова. Всего к Новому году планируют установить 31 ель в разных частях города.
Кстати, в прошлом году минская елка попала в
Белорусы за прошлую зиму купили почти 140 тысяч живых елей к Новому году. Активней всего зеленых красавиц покупали в Минской и Гомельской области.
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Всего в этом году городские власти планируют установить 31 зеленую красавицу в разных частях города.
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