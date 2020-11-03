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МВД: 2 ноября в Минске задержали 25 человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях
03.11.2020 16:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В милиции
В милиции сообщили, что вчера днем люди собирались в нескольких местах столицы: цепочка солидарности вдоль проезжей части на ул. К. Либкнехта, ул. Ленинградской, ул. Захарова и других местах. На пл. Независимости у Красного костела собралась группа граждан, которая прошлась вдоль пр. Независимости до пл. Я. Коласа. За время движения количество граждан увеличилось до 2,3 тысячи, заявили в пресс-службе МВД.
В 17.50 возле входа в БГМУ на проспекте Дзержинского собралось 25 человек.
«Участники несанкционированных мероприятий предупреждались о недопустимости противоправных действий. Наиболее активные лица были задержаны», — сказано в сообщении ведомства.
В милиции призвали граждан не поддаваться на провокации деструктивных телеграм-каналов, соблюдать действующее законодательство и пообещали делать все возможное, чтобы не допускать и пресекать массовые беспорядки.
Напомним, 2 ноября в Минске
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В милиции сообщили, что 2 ноября около 2,4 тысячи человек приняли участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске.
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