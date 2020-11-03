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МВД: 2 ноября в Минске задержали 25 человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях

03.11.2020 16:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В милиции сообщили, что 2 ноября около 2,4 тысячи человек приняли участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 25 человек.


Фото: TUT.BY

В милиции сообщили, что вчера днем люди собирались в нескольких местах столицы: цепочка солидарности вдоль проезжей части на ул. К. Либкнехта, ул. Ленинградской, ул. Захарова и других местах. На пл. Независимости у Красного костела собралась группа граждан, которая прошлась вдоль пр. Независимости до пл. Я. Коласа. За время движения количество граждан увеличилось до 2,3 тысячи, заявили в пресс-службе МВД.

В 17.50 возле входа в БГМУ на проспекте Дзержинского собралось 25 человек.

«Участники несанкционированных мероприятий предупреждались о недопустимости противоправных действий. Наиболее активные лица были задержаны», — сказано в сообщении ведомства.

В милиции призвали граждан не поддаваться на провокации деструктивных телеграм-каналов, соблюдать действующее законодательство и пообещали делать все возможное, чтобы не допускать и пресекать массовые беспорядки.

Напомним, 2 ноября в Минске прошел марш протеста пенсионеров и медиков, а во время акции солидарности с отчисленными студентами-медиками задержали девять медицинских работников. Позже задержанных женщин отпустили, а сегодня начались суды.

 
Теги: Минск
 
 
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В милиции сообщили, что 2 ноября около 2,4 тысячи человек приняли участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске.
 
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