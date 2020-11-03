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Белорус Новицкий рассказал, какой флаг возьмет с собой в космос

03.11.2020 17:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Белорусский космонавт Олег Новицкий рассказал корреспонденту Sputnik, какой флаг возьмет с собой на МКС.

© CC0 / Pixabay / WikiImages
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Во вторний, 3 ноября, Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции, которая отправится на МКС в апреле 2021 года на пилотируемом корабле "Союз МС-18" с космодрома Байконур. В основной экипаж вошли Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков, дублирующего - Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.

"Я в оба полета брал с собой белорусский флаг, в третьем он также будет со мной", - сказал Новицкий, уточнив, что флаг возьмет "с белорусским орнаментом, красно-зеленый".

По словам известного космонавта, все экспедиции приблизительно полугодовые, точное количество суток станет известно ближе к старту.

65-й экспедиция на МКС

В основной состав помимо уроженца Беларуси Олега Новицкого войдут Петр Дубров и Сергей Корсаков. Дублирующими на "Союзе" назначены Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.

"Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" с экипажем этой экспедиции планируется осуществить в апреле 2021 года с космодрома Байконур", - сообщили в "Роскосмосе".

Это будет первый полет на МКС без иностранных астронавтов. Новицкий отметил, что на программу полета это не повлияет. По его словам, если во время выполнения совместного полета партнерам понадобится помощь, российские космонавты ее окажут.

"Мы готовы помочь, если понадобится, выйти в открытый космос по их планам", - резюмировал космонавт.

Ранее полностью российский экипаж летал лишь на орбитальную станцию "Мир", это произошло 20 лет назад.

В 64-й экспедиции на МКС работает международный экипаж. В интернациональном экипаже – российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт НАСА американка Кэтлин Рубинс.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный космонавт вошел в состав экипажа для 65-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). О назначении он узнал около года назад.
 
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