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Дед Мороз ищет работу. В Гомеле после участия в акции и суток уволили известного актера

03.11.2020 17:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле после участия в акции протестов лишился работы известный режиссер, актер, преподаватель и главный Дед Мороз города Владимир Поляков.


Фото из Instagram Александры Поляковой

Владимир Поляков больше 20-ти лет проработал в сфере культуры Гомеля. Режиссировал и вел городские праздники и концерты. А еще он известен как самый главный Дед Мороз города. С горожанами встречал на центральной площади новогодние ночи и «исполнял желания».

Но теперь Владимиру самому нужна помощь. Он ищет работу. Причем в госучреждения культуры ему дорога закрыта.

Все началось в августе после выборов. Владимир отказался вести городские мероприятия.

— Меня тогда спросили, мол, ты что не за Беларусь? Я ответил, что, конечно за Беларусь, только другую — без обмана и насилия, — вспоминает Владимир.

В сентябре он вышел на марш солидарности. Был задержан, отсидел восемь суток в ИВС. После освобождения его уволили из ДК «Фестивальный».

Несмотря на то, что теперь мужчина остался без средств к существованию, о своем поступке не жалеет.

— Очень сложно жить с пониманием, что нас всех обманули и продолжают обманывать. Но просто сидеть дома, листая ленту новостей и переживать — это не выход. Ведь есть еще совесть. С ней что делать? — задает риторический вопрос Владимир.

Его дочь Александра решила поддержать отца и опубликовала в Instagram пост с просьбой помочь Владимиру с работой. Впереди — Новый год и, возможно, кто-то захочет провести его в компании оставшегося без работы Деда Мороза.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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В Гомеле после участия в акции протестов лишился работы известный режиссер, актер, преподаватель и главный Дед Мороз города Владимир Поляков.
 
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