БЧБ-невесту в Гродно оштрафовали за одиночный пикет около «ГродноАзота», а то самое платье забрали

Источник материала: Tut.by

Минчанку Инну Зайцеву, участвовавшую в акциях протеста в свадебном платье с красной полосой, Гродно">задержали в Гродно в минувшую субботу, 31 октября. Она пробыла в городском ИВС трое суток до суда. В итоге ее оштрафовали на 25 базовых величин за одиночный пикет около здания «ГродноАзота». Платье как вещдок забрали. Инна говорит, что это не проблема, однако она попробует его все же вернуть.





В субботу, 31 октября, Инна Зайцева отправилась в Гродно из Минска, чтобы выразить поддержку тем работникам предприятия «Гродно Азот», которые принимают участие в забастовке. Однако позже ее супругу Андрею стало известно, что девушку задержали. Инна сообщила мужу, что ее оставляют в изоляторе до суда. В понедельник стало известно, что административное дело отправили на доработку. Суд состоялся во вторник, 3 ноября. Судья выписал минчанке штраф — 25 базовых величин за участие в одиночном пикете.

Инна Зайцева — блогер и мама двоих детей. Она стала известна как «БЧБ-невеста», так как появлялась на протестных акциях в свадебном платье с красной полосой. TUT.BY писал о заметной девушке, вот тут вы можете прочесть интервью с ней.





На условия в ИВС в общем не жалуется, но говорит, что очень неудобная система выдачи еды.

— Она осуществляется один раз в сутки. При том горячую еду дают сразу же на обед и на ужин, а тарелки забирают через 15 минут. И еще в камере были закрыты окна, гулять не выводят, поэтому в камерах не хватало свежего воздуха, ведь некоторые курят, — говорит девушка и рассказывает, что сначала она находилась в камере на два человека, потом ее перевели в четырехместную камеру.



Инна на одной из минских акций протеста. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Инна не жалеет, что все так получилась.

— Это было все не зря. А еще такой был ажиотаж в гродненской милиции, когда меня туда привезли. Буквально все отделение пришло на меня посмотреть. Какая-то женщина-милиционер говорила: «Ха-ха-ха, посмотрите к нам невесту привели». У вас, что цирка нет? — смеется девушка и говорит, что посмотреть на нее приехали также и сотрудники гродненского ОМОНа.





— Меня словили «на живца». Я написала в одном из гродненских чатов, что приехала в Гродно. Мне позвонил, как потом оказалось, сотрудник милиции, сказал, что будет жалеть, что я уеду и так с ним не сфотографируюсь. То есть зацепил меня за желание не обидеть человека. Ну, а дальше они все и приехали. Выволокли из машины, потому что я якобы долго выходила. Потом вели себя уже прилично, — рассказывает Инна. Задержание произошло недалеко от проспекта Космонавтов.

Платье в милиции пришлось снять. Девушка осталась в джинсах и куртке.





— Я не брала сменную одежду. Была только в джинсах под платьем. В этом и сидела. Платье забрали как вещественное доказательство. Будем это решение обжаловать и добиваться его возврата. С другой стороны, это всего лишь платье, и мы найдем, если надо будет новое, — говорит девушка.