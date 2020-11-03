Пенсии белорусам в ноябре выплатят досрочно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Пенсии белорусы в ноябре текущего года получат досрочно, сообщили во вторник в РУП "Белпочта".

Так, минские пенсионеры смогут получить деньги в отделениях связи 5 и 6 ноября, жители Бреста и области – 4, 5, 6 и 9 ноября, Витебска и области – 4–6 ноября, Гомеля и области – 4–6 ноября, Гродно – 5, 6 и 9 ноября (области – 4–6 ноября). Могилевский филиал "Белпочты" будет выплачивать пенсии 5 ноября.

На предприятии отметили, что 7 ноября будут работать только дежурные почтовые отделения.

Уточнить графики работы тех или иных отделений граждане могут в контакт-центре "Белпочты".