ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пенсии белорусам в ноябре выплатят досрочно

03.11.2020 17:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Пенсии белорусы в ноябре текущего года получат досрочно, сообщили во вторник в РУП "Белпочта".

Так, минские пенсионеры смогут получить деньги в отделениях связи 5 и 6 ноября, жители Бреста и области – 4, 5, 6 и 9 ноября, Витебска и области – 4–6 ноября, Гомеля и области – 4–6 ноября, Гродно – 5, 6 и 9 ноября (области – 4–6 ноября). Могилевский филиал "Белпочты" будет выплачивать пенсии 5 ноября.

На предприятии отметили, что 7 ноября будут работать только дежурные почтовые отделения.

Уточнить графики работы тех или иных отделений граждане могут в контакт-центре "Белпочты".

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу 7 ноября – в День Октябрьской революции – будут работать только дежурные почтовые отделения.
 
Новости дня
Новости общества
 
БЧБ-невесту в Гродно оштрафовали за одиночный пикет около «ГродноАзота», а то самое платье забрали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus
03.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика