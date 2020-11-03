Родители студентов БГУИР подготовили требования к руководству вуза и пригрозили перестать платить за учебу

Источник материала: Tut.by

Родители студентов-платников БГУИР подготовили обращение к ректору. В документе они требуют прекратить преследование студентов за инакомыслие, а также остановить увольнение преподавателей. В ином случае, сообщают родители, они откажутся платить за учебу своих детей. По информации мам и пап, документ подписало более 120 человек.



Минск, 30 октября 2020 года. Фото: TUT.BY

В своем обращении мамы и папы студентов пишут, что они обеспокоены напряженной ситуацией, сложившейся в университете. Волнующие их вопросы касаются «угрозы отчисления студентов», «увольнения преподавательского состава».

— […] Мы видим преследование студентов и преподавателей за выражение гражданской позиции, незаконные задержания студентов на территории учебных корпусов неизвестными лицами в масках, увольнение лучших специалистов, препятствования свободно передвигаться по университету, — пишут родители в своем обращении. — […] Мы боимся и переживаем за своих детей, которые совсем не так представляли ведущий вуз страны. Молодежь — это будущее Беларуси, а у наших детей уже появляются мысли не только забрать документы из университета, но и вовсе покинуть страну. За обучение детей мы платим немалые деньги, а потому вправе требовать качественного образования.

Среди требований, с которыми родители обращаются к вузу, следующие:

обеспечить условия для осуществления профессиональной деятельности преподавателей, а также прекратить увольнение и преследование педагогов, которые открыто высказывают свою гражданскую позицию;

создать безопасные условия организации образовательного процесса и запретить неизвестным лицам находиться на территории университета;

прекратить преследование студентов за взгляды, «несовпадающие в ваши».

— 15 ноября наступает следующий срок оплаты за обучение, поэтому просим дать нам письменный ответ на наше обращение до 13 ноября 2020 […], — пишут родители. — Если руководство университета не обеспечивает качественного образовательного процесса, то родители как плательщики считают себя вправе не оплачивать такие услуги.

Кроме того, сообщают авторы письма, если их требования будут не выполнены, они «оставляют за собой право» по закону добиваться «отмены незаконных приказов об увольнении преподавателей и отчислении студентов, а также настаивать на смене руководства БГУИР».

По информации родителей, документ подписало более 120 человек. Сбор подписей еще продолжается. В ближайшее время документ передадут ректору.