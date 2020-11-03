«Не верите мне - приедет министр здравоохранения». Что Кочанова говорила студентам БГУ

Источник материала: Tut.by

Глава Совета Республики Наталья Кочанова 3 ноября приехала на встречу со студентами Белорусского государственного университета. Студенты говорят, что сперва это мероприятие анонсировалось как разговор с ректором вуза Андреем Королем, однако буквально в начале мероприятия выяснилось, что на нем будет присутствовать глава Совета Республики. TUT.BY прислали аудиозапись со встречи — цитируем самые яркие моменты.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Об очередях на избирательных участках

«Вы знаете, что голосование проходит с 8 до 20 по закону. По закону в 20 часов избирательные участки должны закрыться. Тогда, когда образовались на некоторых избирательных участках, еще раз повторяю — на некоторых избирательных участках огромные очереди, было принято решение ЦИКом: дать людям проголосовать.

Мы, члены Совета Республики, разговаривали, потому что все были на своих рабочих местах. Мы же держим связь с председателем исполкома, видим, какая ситуация в городе. Действительно, есть районы, где огромные очереди, толпы просто людей собрались. Я своим коллегам — а мы, члены Совета Республики, имеем право зайти на любой избирательный участок, чтобы оценить ситуацию — говорю: «Послушайте, давайте мы выйдем на эти избирательные участки, чтобы хотя бы поддержать эти комиссии, потому что работать очень непросто.

Я звоню, начинаю уточнять, где есть очереди. Буквально через 20 минут, максимум 30, я звонила, и мне уже: там очереди нет, там очереди нет, там нет. О чем это говорит? О том, что многие там просто собирались, чтобы выразить протест и создать неудобства для власти».

О событиях 9 августа

«Мне так хочется с вами поговорить. Почему вы — такие молодые — такие агрессивные? <…> Закрутили общество, и в том числе молодежь, настроили вот на тот протестный лад, который мы потом увидели. Потому что я честно вам скажу, искренне скажу: я никогда, никогда не думала, что в нашей стране может это произойти. Никогда. Потому что никаких для меня, казалось, предпосылок, чтобы это произошло, я не видела в нашей стране. И вот — я сажусь в машину [9 августа, после окончания работы участков], мы едем по проспекту Победителей. И уже толпы — это было минут 20 десятого — уже толпы разъяренной молодежи неслись нам навстречу, кричали: «Жыве Беларусь!».

О встрече с Тихановской

«Я, чтоб вы знали, со Светланой Тихановской тоже встречалась. И с Дмитриевым. И со всеми я встречалась еще до выборов (речь, вероятно, идет о встрече 30 июля 2020 года в ЦИК, куда пригласили всех кандидатов в президенты в связи с задержанием в стране «боевиков ЧВК Вагнера». Кочанова присутствовала на встрече как доверенное лицо кандидата Лукашенко, — Прим.TUT.BY). И я прекрасно видела и отдавала себе отчет, кто что из себя представляет. Для того, чтобы быть президентом страны, мало красиво говорить. Вы должны понимать, что президент страны должен быть сильный политик. Потому что та страна, которая есть у нас, Беларусь, не имеет своих ресурсов».

О том, как будем жить дальше

«Я всегда говорю: знаете, есть люди удобные, есть неудобные. А это — наши люди. Как с ними работать? Как работали всегда. Ничего в этом не вижу. Вы думаете, 9 августа не было людей, которые думают по-другому? Были. Я накануне встречалась с такими людьми. Лида, Пинск, Барановичи — я встречалась. Я их приглашала в аудиторию, я с ними разговаривала. Вы это видели. Так и будем работать.

Главное — то, что мы делали всегда, и то политическое достижение, которое у нас есть — социально ориентированное государство, поддержка людям — было есть и останется. Никуда оно не изменится. Если у вас другое мнение — ради бога. Сегодня насилие, вы говорите. Насилие порождает насилие — это правда. Но так как, когда бросаются на ребят, надо было поступить по-другому? А вы посмотрите другие страны. Поэтому как работали, так и будем работать. И все — наши люди. Поэтому как бы вам нравилась или не нравилась власть, она сегодня у власти.

Я тоже представитель власти. И я не считаю, что я свою жизнь прожила, своей работой сделала что-то плохо для народа».

«Государство понимает: и президент, и правительство, что это [предприятия] - люди. Это работа, это стабильный заработок. И поэтому [работа] идет на то, чтобы сохранить промышленные предприятия. В Украине было 70 перерабатывающих заводов, сегодня нет ни одного. Вы этого хотите? Я — не хочу»

Об акциях протеста

«Вы ходите на эти акции по доброй воле, вас туда никто не приглашает. Вас приглашают телеграм-каналы. А по большому счету, если вы хотите провести законную акцию, вы должны написать обращение в местные органы власти и заявить о проведении массового мероприятия. Если такового нет и вас много раз предупреждали о том, что это незаконно. И если вы делаете незаконные действия в нашем государстве, это плохо».

О реакции студентов на свои ответы

«Сегодня, ребята, вы так реагируете. Нормально! Все нормально! Я думаю, что мы выйдем отсюда и мы будем с вами общаться и дружить даже. Но меня очень сильно огорчает то, что сегодня стираются рамки просто человеческих норм и морали. Этого допускать нельзя. Понимаете, тогда, когда перед тобой стоит взрослая женщина, такая, как я, и тебе в глаза кричат, хамят — это недопустимо. Я всю жизнь жила и понимала, что есть люди старшего возраста, которым нельзя, что бы он ни говорил, этот человек старшего поколения».

Об изнасилованиях

«Это неправда! Это неправда! Не было такого. Не было такого. Не было. Послушайте меня, ребята. Все, что вы читаете в интернетах… (Кочанову перебивают). Подождите. Я, когда услышала про изнасилования, про разрывы маток, и когда услышал это президент, то сказал жесточайшим образом разобраться. (Все засмеялись). Подождите. Не переходите на хамство. Я официально вам заявляю: с министром здравоохранения и заместителем, Караником и Пиневичем, и Богдан — с каждым разговаривала персонально, отдельно. Ни одного факта изнасилования, разрыва матки или чего-то другого не было зафиксировано. Ни одного.

Если вы мне не верите, я приглашу — и в следующий раз к вам сюда приедет министр здравоохранения.

Это не та история. Они [изнасилования] должны быть зафиксированы врачом. Я еще раз официально вам заявляю: ни одного такого… Потому что меня саму вот так затрясло. Как такое могло произойти? Это неправда. И когда говорили про изнасилования палками — это ложь, откровенная ложь.

Еще раз говорю: это те факты, которые говорили в Министерстве здравоохранения».