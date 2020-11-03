|
Лукашенко присвоил звание генерал-лейтенанта главам трех ведомств
03.11.2020 19:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских званий главам трех ведомств, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Звание генерал-лейтенанта присвоено председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо, главе КГБ Ивану Тертелю и министру обороны Виктору Хренину.
В конце прошлой недели Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских званий главам трех ведомств, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)