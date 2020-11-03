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Лукашенко присвоил звание генерал-лейтенанта главам трех ведомств

03.11.2020 19:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских званий главам трех ведомств, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Звание генерал-лейтенанта присвоено председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо, главе КГБ Ивану Тертелю и министру обороны Виктору Хренину.

В конце прошлой недели Александр Лукашенко вручил генеральские погоны новому главе МВД Ивану Кубракову, помощникам президента Юрию Караеву и Александру Барсукову — генерал-лейтенанта милиции, начальнику минской милиции Михаилу Грибу — генерал-майора милиции.

 
 
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Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских званий главам трех ведомств, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
 
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