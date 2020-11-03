Кочанова приехала в БГУ и пыталась «достучаться» до студентов

Возле избирательных участков собирались большие очереди чтобы не проголосовать, а «выразить протест и создать неудобства для власти». Факты фальсификации не установлены, ответственность будет тогда, когда буду факты...

Об этом и других вопросах говорила глава Совета Республики Наталья Кочанова на встрече со студентами 3 ноября.

Самим студентам сказали, что будет беседа с ректором вуза Андреем Королем, но потом выяснилось, что там будет присутствовать Наталья Кочанова. Приводим самые яркие моменты.

О голосовании и фальсификации

Чиновница напомнила, что «по закону» голосование проходит с 8 до 20 часов, но возле многих участков образовались огромные очереди, и ЦИК решил «дать людям проголосовать».

«Я звоню, начинаю уточнять, где есть очереди. Буквально через 20 минут, максимум 30, я звонила, и мне уже: там очереди нет, там очереди нет, там нет. О чем это говорит? О том, что многие там просто собирались, чтобы выразить протест и создать неудобства для власти», рассказала она.

Что касается фальсификации на выборах, Кочанова заявила, что «факты фальсификации не установлены, ответственность будет тогда, когда буду факты».

Напомним, что эти факты установить уже нет возможности, так как бюллетени давно уничтожены.

О событиях 9 августа

Кочанова спросила у студентов, почему молодые «такие агрессивные». «Закрутили общество, и в том числе молодежь, настроили вот на тот протестный лад, который мы потом увидели», - сказала она о ком-то.

«Потому что я честно вам скажу, искренне скажу: я никогда, никогда не думала, что в нашей стране может это произойти. Никогда», - продолжила она и рассказала, что, когда ехала с работы 9 августа, увидела, что толпы разъяренной молодежи неслись нам навстречу, кричали: «Жыве Беларусь!».

О насилии

По мнению Кочановой, насилие со стороны силовиков недопустимо, но протестующие совершают незаконные действия, выходя на так называемые «мирные акции». Она примела в пример ситуацию в Кыргызстане, Украине и Нагорном Карабахе.

Чиновница вспомнила и о насилии, и о «ребятах», на которых «бросались протестующие».

«Насилие порождает насилие - это правда. Но так как, когда бросаются на ребят, надо было поступить по-другому? А вы посмотрите другие страны. Поэтому как работали, так и будем работать. И все - наши люди», - сказала Кочанова.

Об изнасилованиях

«Это неправда! Это неправда! Не было такого. Не было такого. Не было. Послушайте меня, ребята. Все, что вы читаете в интернетах…Ни одного факта изнасилования, разрыва матки или чего-то другого не было зафиксировано. Ни одного», - заявила чиновница.

О задержаниях

Студенты спросили, почему допускаются задержания, избиения и аресты журналистов, которые выполняют свою работу на мирных акциях. Кочанова заявила, что журналисты работали без аккредитации, а после попросила не зацикливаться на этой теме: «Неужели у вас нет других вопросов?»

О пропусках из-за арестов

На вопрос, почему пропуски из-за административного ареста признаются неуважительными, Кочанова ответила, что это правильно, потому что «участие в несанкционированной акции незаконно. ‹…› И вы это знаете, но все равно продолжаете идти».

Об экономике

По словам Кочановой, ситуация в Беларуси лучше, чем во всех странах на постсоветском пространстве. При этом растут пенсии, и они «не нищенские», и ее родители тоже на них живут.

О призыве в армию

На вопрос о том, почему в Беларуси в 21 веке обязателен призыв, чиновница ответила так: «Мне кажется, такие люди как вы должны служить в армии».

О гражданской позиции

На встрече спросили, почему гражданская позиция влияет на учебу в университете.

«Если вы боитесь, что вас отчислят, не ходите на акции. Чтобы не быть отчисленной из университета, надо хорошо учиться, не нарушать общественный порядок и не ходить на несанкционированные акции», - ответила глава Совета Республики.

«Чтобы быть президентом, мало красиво говорить»

Кочанова сказала, что она встречалась со Светланой Тихановской и с другими кандидатами еще до выборов.

«И я прекрасно видела и отдавала себе отчет, кто что из себя представляет. Для того, чтобы быть президентом страны, мало красиво говорить. Вы должны понимать, что президент страны должен быть сильный политик. Потому что та страна, которая есть у нас, Беларусь, не имеет своих ресурсов», - заявила чиновница.

«Как бы вам не нравилась власть, она сегодня у власти»

Кочанова назвала в числе основных достижений власти социально ориентированное государство и поддержку людям. Она считает, что эта ситуация не изменится. По ее мнению, власть ни в чем не виновата, она создала все условия, чтобы студенты могли учиться

«Поэтому как бы вам нравилась или не нравилась власть, она сегодня у власти. Я тоже представитель власти. И я не считаю, что я свою жизнь прожила, своей работой сделала что-то плохо для народа», - сказала Кочанова.

При этом она вспомнила, как ее мама осталась сиротой, «и они ели лебеду и пухли от голода, основополагающим было накормить вас. ‹…› И когда моя мама в 89 лет говорит мне, что никогда не думала, что перед смертью увидит войну, - это страшно. И я буду делать все, чтобы достучаться до вас».

Про «подходы и ценности» президента

Относится ли высказывание «И все – наши люди» к омоновцам или к протестующим – непонятно. А несколько раз повторенные слова «Так и будем работать» несомненно означают, что власть не изменит своего отношения к протестам и тактики в подавлении их.

То, что во всей речи Кочановой проскальзывают слова и выражения президента, неудивительно – ведь они, как «Ленин и партия», выступают в последние годы в одной связке.

Выражения «потому что я честно вам скажу», «искренне скажу» и сравнение сегодняшних дней с ситуацией в войну очень напоминают и манеру разговора, и высказывания Лукашенко о 90-х. И даже неожиданное посещение студентов БГУ похож на визит Лукашенко в СИЗО.

Сама Кочанова про Лукашенко сказала: «Я в Минске всего пять лет, и когда я стала работать с этим человеком, увидела его подходы, его ценности, и я поняла, что только этот человек может быть президентом».

Фото: sputnik.by