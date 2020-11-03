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Amnesty потребовала от властей Беларуси прекратить дело в отношении сотен демонстрантов
04.11.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусские власти объявили о возбуждении уголовного дела, фигурантами которого могут стать более 200 мирных демонстрантов, задержанных во время митинга в воскресенье.
«Белорусские власти явно страшатся свободы мирных собраний в стране и теперь делают из самой попытки осуществления этого права человека уголовное преступление, пытаясь привлечь к ответственности 231 задержанного участника протестов. Протестующие назвали свой воскресный митинг «Маршем против террора», теперь власти подвергают их еще большему запугиванию», - заявил Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.
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Белорусские власти объявили о возбуждении уголовного дела, фигурантами которого могут стать более 200 мирных демонстрантов, задержанных во время митинга в...
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