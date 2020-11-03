Amnesty потребовала от властей Беларуси прекратить дело в отношении сотен демонстрантов

Белорусские власти объявили о возбуждении уголовного дела, фигурантами которого могут стать более 200 мирных демонстрантов, задержанных во время митинга в воскресенье.

«Белорусские власти явно страшатся свободы мирных собраний в стране и теперь делают из самой попытки осуществления этого права человека уголовное преступление, пытаясь привлечь к ответственности 231 задержанного участника протестов. Протестующие назвали свой воскресный митинг «Маршем против террора», теперь власти подвергают их еще большему запугиванию», - заявил Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.



«Официально называя преступниками сотни участников мирной демонстрации, белорусские власти демонстрируют глубокое пренебрежение правами человека и основными свободами. Это уголовное дело абсурдно и создает опасный прецедент. Его нужно немедленно прекратить», - добавил он.



«Мы призываем мировые правительства отреагировать на репрессии и усугубляющуюся несправедливость в Беларуси, оказать давление на власти страны с тем, чтобы соблюдение прав человека было обеспечено, а всех белорусы имели бы возможность свободно пользоваться своими правами и свободами без опасения репрессий», - также заявил Кривошеев.



В понедельник Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье об «организации или подготовке мероприятий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси, преступление карается лишением свободы на срок до трех лет). Фигурантами дела стали 231 человека, задержанные во время воскресной мирной акции протеста в Минске.



По версии следствия, подозреваемые принимали участие в «несанкционированной акции», в результате которой был нанесен ущерб «городской инфраструктуре и автомобилю органов внутренних дел», а также «нарушено движение общественного транспорта и работа организаций».



После преимущественно мирных протестов в воскресенье, во время которых имели место отдельные стычки между полицией и демонстрантами, власти в ответ организовали кампанию массовых арестов, непропорционально арестовав около 300 человек.