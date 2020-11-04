Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Строительные нормы по защите от шума утвердили в Беларуси, соответствующее постановление министерства архитектуры и строительства опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Данные строительные нормы разработаны РУП "Стройтехнорм". Они устанавливают требования к акустическому проектированию зданий и сооружений при планировке и застройке населенных пунктов. Нормы касаются акустической среды жилых, производственных и общественных зданий.

Также в документе описаны требования к акустическому проектированию зальных помещений - театров и кинотеатров, концертных и спортивных залов, залов ожидания на вокзалах и в аэропортах, лекционных аудитории и прочих.

Для застройщиков выделен целый список рекомендаций, с помощью соблюдения которых должна обеспечиваться защита от шума в различных зданиях - от архитектурно-планировочного решения до проектирования звукопоглощающей отделки помещений. Также разработчики документа выделили нормируемые параметры и уровни шума.

Данное постановление Минстройархитектуры вступило в силу с момента его официального опубликования, при этом новые строительные нормы начнут действовать только спустя 60 дней с этой даты.

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