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Строительные нормы по защите от шума утвердили в Беларуси

04.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Строительные нормы по защите от шума утвердили в Беларуси, соответствующее постановление министерства архитектуры и строительства опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik / Михаил Мокрушин
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Данные строительные нормы разработаны РУП "Стройтехнорм". Они устанавливают требования к акустическому проектированию зданий и сооружений при планировке и застройке населенных пунктов. Нормы касаются акустической среды жилых, производственных и общественных зданий.

Также в документе описаны требования к акустическому проектированию зальных помещений - театров и кинотеатров, концертных и спортивных залов, залов ожидания на вокзалах и в аэропортах, лекционных аудитории и прочих.

Для застройщиков выделен целый список рекомендаций, с помощью соблюдения которых должна обеспечиваться защита от шума в различных зданиях - от архитектурно-планировочного решения до проектирования звукопоглощающей отделки помещений. Также разработчики документа выделили нормируемые параметры и уровни шума.

Данное постановление Минстройархитектуры вступило в силу с момента его официального опубликования, при этом новые строительные нормы начнут действовать только спустя 60 дней с этой даты.

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Теги: Минск
 
 
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Новые нормы устанавливают требования к акустическому проектированию при строительстве жилых, производственных, общественных зданий и зальных помещений.
 
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