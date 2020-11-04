Куда уж проще. Где именно находятся четыре станции третьей линии метро, которые вот-вот заработают

Источник материала: Tut.by

В Минске к 7 ноября должны наконец открыться четыре станции третьей ветки метро. Объясняем на пальцах, где они находятся и как выглядят входы.

Как станции выглядят на карте Минска

Третья линия минского метро откроется со дня на день. Уже всплывали даты 5 или 7 ноября, а в кулуарах ходили слухи, что уже сегодня, 4 ноября, Александр Лукашенко приедет в подземку перерезать ленточку.

К слову, бегущая строка на экране информационного терминала, установленного у входа на «Юбилейной площади», еще на днях сообщала об открытии третьей линии 4 ноября. Однако в профильных организациях TUT.BY заверили, что запуск новых станций будет чуть позже. Телеграм-канал городских властей «Минск. Официально» упомянул участок третьей линии метро среди объектов, которые заработают «в течение этой недели».

Пока ждем, напомним теорию. Итак, Зеленолужская линия метро на схемах будет обозначаться зеленым цветом. Напомним, условный цвет Автозаводской ветки — красный, Московской — синий.

Сейчас запустят четыре станции третьей ветки: «Юбилейная площадь», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода».

Две из четырех станций будут пересадочными. «Юбилейная площадь» связана с «Фрунзенской» (на красной ветке), а «Вокзальная» — с «Площадью Ленина» (на синей ветке).

Даем ориентиры, что находится рядом с новыми станциями, а еще — как выглядят входы на них.

C поверхности к новой станции «Юбилейная площадь» можно спуститься через гранитный вход, который ведет и к «Фрунзенской».



Общий вход на «Фрунзенскую» и «Юбилейную». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Речь про вход на пересечении улиц Кальварийской и Сухой.

​Прямо у нужного спуска в метро — административное здание по Кальварийской, 1, с мозаикой Кищенко (на снимке снизу оно осталось за правой границей кадра).



Справа — общий вход на «Фрунзенскую» и «Юбилейную площадь». Слева через дорогу мы видим известную высотку компании «БелХард»



Тот же вход — ближе. Фото: Снежана Инанец, TUT.BY



В переходе — указатели к третьей и второй ветке. На этом кадре молодой человек спускается к входу на «Фрунзенскую». А слева вдалеке, где рабочие, — вход на «Юбилейную». Фото: Снежана Инанец, TUT.BY



Вход на «Юбилейную площадь» вблизи. Пока он закрыт, но это ненадолго. Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

Пересесть с одной ветки на другую здесь можно будет несколькими способами. Один путь — через платформу «Фрунзенской». Второй — выход от «Юбилейной площади» к эскалатору «Фрунзенской». Подробнее о том, какие именно потоки пассажиров куда направят, расскажем позже.



Соединение с «Юбилейной площадью» на платформе «Фрунзенской». Фото: Снежана Инанец, TUT.BY



Путь со стороны «Юбилейной площади» к «Фрунзенской». Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

«Площадь Франтишка Богушевича»

Эта станция находится на площади Богушевича у Музыкального театра, здесь же большой автомобильный круг. Вокруг него организовали несколько входов на новую станцию. Самый заметный — прямо у стен Театра музкомедии.

У площади Богушевича пересекаются несколько улиц: Клары Цеткин, Немига и проспект Дзержинского.



Так выглядит один из входов на станцию «Площадь Франтишка Богушевича». Слева — Музыкальный театр, а справа мы видим улицу Немигу. Фото: Снежана Инанец, TUT.BY



Так вход выглядит вблизи. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Вокзальная» — пересадочная. Вход в нее с поверхности — через наземный вестибюль со стороны диспетчерской станции «Дружная» (за вокзалом Минск-Пассажирский).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С самой станции «Площадь Ленина» можно будет перейти на «Вокзальную», отправившись к выходу в сторону железнодорожного вокзала. Только возле мемориального знака «1905» нужно повернуть не налево, как обычно, а направо.



Стрелка указывает переход к «Вокзальной» со стороны «Площади Ленина». Пока эти «ворота» затянуты сеткой. Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

​Есть связь «Вокзальной» и с платформой «Площади Ленина».



Лестница, которая ведет со стороны «Вокзальной» на платформу «Площади Ленина». Пока этот и другой проход, с эскалаторами, закрыт. Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

Эта станция зеленой ветки пока будет конечной. Она находится на пересечении улиц Жуковского и Воронянского.





Ориентиры — здание 38-й поликлиники, а еще административный корпус Минского метрополитена (яркое красное здание снимком ниже).



Вход в метро у 38-й поликлиники. Фото: Снежана Инанец, TUT.BY



Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

С этой точкой все понятно. За «Ковальской Слободой» строятся станции «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец», — но это уже другая история.