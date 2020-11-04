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Задержанному с БЧБ-флагом могилевчанину, который угрожал прыгнуть с моста, дали 8 суток ареста
04.11.2020 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве суд дал 8 суток ареста 26-летнему Алексею Беляеву, которого задержали вечером 31 октября на мосту через Днепр с бело-красно-белым флагом. Суд прошел тайно: в расписании судов его не было, на вопросы правозащитников в канцелярии суда отвечали, что материалы дела к ним не поступали,
Волонтер «Весны» рассказала TUT.BY, что о суде над Беляевым не знали ни родственники, ни правозащитники, ни журналисты. По словам волонтера, она была в здании суда, когда шел процесс над Беляевым. Девушка слышала, что идет разговор по скайпу, но не знала, в каком кабинете, поэтому обошла все, но ни одной двери не была вывешена информация о процессе над Беляевым.
Напомним,
Мать Беляева считает, что никакой попыткой суицида поступок сына не был. Она считает, что так он выражает свой протест против «беззакония, которое происходит со стороны милиции, чиновников». Алексей был участником протестной мирной акции — «вышел, в начале сентября после того, как увидел в соцсетях, что омоновцы девушек избивают». Его задержали на работе, арестовали на 8 суток. А на следующий день после выхода на свободу — снова задержали, когда Алексей ехал в такси с сестрой и ее дочерью, которые собирались на благотворительное мероприятие. На работе после задержаний на Алексея было оказано давление, ему угрожали увольнением, сказала мать Беляева.
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