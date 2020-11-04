ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кидали камни в спецтранспорт. Двух несовершеннолетних из Мозыря будут судить за массовые беспорядки

04.11.2020 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Мозыре 17-летние парни во время протестной акции угрожали милиционерам и бросали камни в грузовой военный автомобиль. Теперь их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно материалам дела, двое 17-летних подростков, возле одного из магазинов в Мозыре в ходе протестной акции с другими участниками не подчинились требованиям милиции, после чего стали угрожать и призывать к насилию в отношении милиционеров.

После этого парни стали бросать камни в сторону остановки, возле которой стоял специальный грузовой автомобиль МАЗ, принадлежащий войсковой части 5525. Камни повредили ветровое стекло и кузов спецтранспорта. Ущерб составил 160 рублей.

В прокуратуре посчитали, что обвинение по ч. 1 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) УК Беларуси, обоснованно и направили дело в суд.

В данный момент ребята находятся под домашним арестом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей...
 
Новости дня
Новости общества
 
Куда уж проще. Где именно находятся четыре станции третьей линии метро, которые вот-вот заработают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика