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Кидали камни в спецтранспорт. Двух несовершеннолетних из Мозыря будут судить за массовые беспорядки
04.11.2020 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозыре 17-летние парни во время протестной акции угрожали милиционерам и бросали камни в грузовой военный автомобиль. Теперь их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти,
Согласно материалам дела, двое 17-летних подростков, возле одного из магазинов в Мозыре в ходе протестной акции с другими участниками не подчинились требованиям милиции, после чего стали угрожать и призывать к насилию в отношении милиционеров.
После этого парни стали бросать камни в сторону остановки, возле которой стоял специальный грузовой автомобиль МАЗ, принадлежащий войсковой части 5525. Камни повредили ветровое стекло и кузов спецтранспорта. Ущерб составил 160 рублей.
В прокуратуре посчитали, что обвинение по ч. 1 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) УК Беларуси, обоснованно и направили дело в суд.
В данный момент ребята находятся под домашним арестом.
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Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей...
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