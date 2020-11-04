Кидали камни в спецтранспорт. Двух несовершеннолетних из Мозыря будут судить за массовые беспорядки

Источник материала: Tut.by

В Мозыре 17-летние парни во время протестной акции угрожали милиционерам и бросали камни в грузовой военный автомобиль. Теперь их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно материалам дела, двое 17-летних подростков, возле одного из магазинов в Мозыре в ходе протестной акции с другими участниками не подчинились требованиям милиции, после чего стали угрожать и призывать к насилию в отношении милиционеров.

После этого парни стали бросать камни в сторону остановки, возле которой стоял специальный грузовой автомобиль МАЗ, принадлежащий войсковой части 5525. Камни повредили ветровое стекло и кузов спецтранспорта. Ущерб составил 160 рублей.

В прокуратуре посчитали, что обвинение по ч. 1 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) УК Беларуси, обоснованно и направили дело в суд.

В данный момент ребята находятся под домашним арестом.