«Запятнаны честь и доброе имя». Оправданный инженер МЗКТ требует моральную компенсацию за время в СИЗО

Источник материала: Tut.by

Сегодня в суде Московского района Минска прошло предварительное заседание по делу Андрея Головача. За три года, проведенных за решеткой в рамках первого уголовного дела, он просит выплатить в качестве моральной компенсации 50 тысяч рублей. Всего главный инженер МЗКТ провел в СИЗО 50 месяцев и был оправдан .



Фото: TUT.BY

Утром в среду началось предварительное заседание, на этот раз главный инженер МЗКТ Андрей Головач сам обратился в суд. В зале присутствует только его адвокат Елена Воронко, прокурор Петрусевич и журналисты. Сам Головач не пришел.

Выступая перед судом, защитник Воронко говорит: в феврале 2018 года суд Фрунзенского района Минска вынес оправдательный приговор Андрею Головачу, которого обвиняли в получении взяток в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК. — Прим. TUT.BY). На тот момент он провел в СИЗО 3 года. Однако в день оглашения оправдательного приговора он был тут же задержан в суде. На него завели еще одно уголовное дело, тоже по взяткам. По второму делу он снова был оправдан, но сегодня речь идет только про первый оправдательный приговор.

Чтобы признать право на возмещение вреда, Андрей Головач сначала обратился в суд Фрунзенского района и только потом подал иск к Минфину в 50 тысяч рублей. Иск подается именно к Минфину, а не к МВД или СК, так как компенсация выплачивается из бюджета.

— Он полагает, ему были причинены моральные и физические страдания, — говорит адвокат Елена Воронко. — Запятнаны честь и доброе имя моего доверителя, деловая репутация. Столь длительное содержание под стражей для него стало сильнейшим нервным потрясением. Он незаслуженно был лишен своей семьи. (…) Люди, которые его знали, будут воспринимать его как преступника.



Андрей Головач. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Защитник отмечает: во время расследования и суда адвокаты неоднократно подавали ходатайства об изменении меры пресечения, но они не были удовлетворены.

— С учетом всех потерь, унижений и страданий, душевных переживаний, которые вызваны действиями органа, ведущего процесс, мой доверитель оценивает сумму морального вреда в 50 тысяч рублей, — заявляет Воронко.

Представитель Минфина сегодня отсутствовал, просил рассматривать дело без него и прислал в суд свою позицию. Судя по ответу, ведомство не оспаривает иск Андрея Головача, но просит суд определиться с суммой и «учитывать принцип разумности», а также «индивидуальные особенности Головача».

Дата основного рассмотрения дела назначена на 26 ноября. И адвокат, и прокурор настаивают, чтобы представитель Министерства финансов также присутствовал на заседании.

Напомним, второй оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ был оглашен 19 июля 2019 года. Он вскоре вернулся на завод на прежнюю должность. У Андрея Головача остается право требовать моральную компенсацию и по второму оправдательному приговору.