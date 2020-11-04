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На жителя Волковыска завели дело за «циничные плакаты» с Ермошиной и главой райисполкома
04.11.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Волковыска стал фигурантом уголовного дела по статье за хулиганство,
30-летнего мужчину задержали этой ночью. В багажнике его машины нашли плакат с изображением председателя Волковысского райисполкома.
Кроме того, по версии милиции, он разместил плакат с изображением председателя ЦИК Лидии Ермошиной на ограждении футбольной площадки на улице Калиновского.
«Оба плаката носят циничный характер. По статье хулиганство в отношении мужчины возбуждено уголовное дело», — отметили в милиции.
В ведомстве также отметили, что мужчина изготовил плакаты самостоятельно.
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«Оба плаката носят циничный характер. По статье хулиганство в отношении мужчины возбуждено уголовное дело», - отметили в милиции.
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