На жителя Волковыска завели дело за «циничные плакаты» с Ермошиной и главой райисполкома

Источник материала: Tut.by

Житель Волковыска стал фигурантом уголовного дела по статье за хулиганство, сообщает УВД Гродненского облисполкома.



Фото: пресс-служба УВД Гродненского облисполкома

30-летнего мужчину задержали этой ночью. В багажнике его машины нашли плакат с изображением председателя Волковысского райисполкома.

Кроме того, по версии милиции, он разместил плакат с изображением председателя ЦИК Лидии Ермошиной на ограждении футбольной площадки на улице Калиновского.

«Оба плаката носят циничный характер. По статье хулиганство в отношении мужчины возбуждено уголовное дело», — отметили в милиции.

В ведомстве также отметили, что мужчина изготовил плакаты самостоятельно.