В Гродно задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в педофилии

Источник материала: Tut.by

В Гродно мужчина знакомился с детьми неподалеку от своего дома и зазывал к себе конфетами и шоколадом. «Милиция располагает информацией о нескольких сексуальных контактах как минимум с одним ребенком мужского пола», — говорят в пресс-службе МВД.

Милиция в Гродно задержала 26-летнего местного жителя, подозреваемого в половой связи с малолетним.

Подозреваемый знакомился с детьми на улице недалеко от своего дома. Он тщательно отслеживал и анализировал их перемещения, чтобы не встретиться с родителями. Детей к себе он зазывал путем уговоров с предложением шоколада и конфет.

«Милиция располагает информацией о нескольких сексуальных контактах как минимум с одним ребенком мужского пола», — сообщили в МВД.

В милиции также просят родителей быть внимательнее и активно интересоваться жизнью своих детей.