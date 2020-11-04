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Штаб Бабарико опроверг слова Кочановой о предложении пересчета голосов
04.11.2020 13:13 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Наталья Кочанова вчера на
«На меня вышли определенные люди из штаба Бабарико и всех остальных и предложили: мы прекратим эти акции, если вы пересчитаете голоса. Президент говорит: «Однозначно пересчитываем». На следующий вечер они говорят: «Нет, отставить. Это уже не актуально». Поэтому знаете, ребята, вы многого не знаете», - заявила вчера председатель Совета Республики Национального собрания.
Штаб Бабарико отреагировал на слова Кочановой и дал свой комментарий.
«Такого не было. Штаб Бабарико не звонил и не разговаривал с Кочановой ни до, ни после выборов», - сообщили корреспондентам в штабе экс-претендента на пост президента Беларуси.
Напомним, вчера Наталья Кочанова
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