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Штаб Бабарико опроверг слова Кочановой о предложении пересчета голосов

04.11.2020 13:13 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Наталья Кочанова вчера на встрече со студентами БГУ заявила, что с ней связывались представители белорусской оппозиции и они готовы были прекратить протесты, если будут пересчитаны голоса на президентских выборах. Штаб Виктора Бабарико опроверг данную информацию, сообщает TUT.by. 

«На меня вышли определенные люди из штаба Бабарико и всех остальных и предложили: мы прекратим эти акции, если вы пересчитаете голоса. Президент говорит: «Однозначно пересчитываем». На следующий вечер они говорят: «Нет, отставить. Это уже не актуально». Поэтому знаете, ребята, вы многого не знаете», - заявила вчера председатель Совета Республики Национального собрания.

Штаб Бабарико отреагировал на слова Кочановой и дал свой комментарий.

«Такого не было. Штаб Бабарико не звонил и не разговаривал с Кочановой ни до, ни после выборов», - сообщили корреспондентам в штабе экс-претендента на пост президента Беларуси.

Напомним, вчера Наталья Кочанова встретилась со студентами БГУ и попыталась «достучаться» до них. Говорили о выборах, протестах, экономике, «подходах и ценностях президента» и многом другом.

 
 
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Наталья Кочанова вчера на встрече со студентами БГУ заявила, что с ней связывались представители белорусской оппозиции и они готовы были п
 
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