Штаб Бабарико опроверг слова Кочановой о предложении пересчета голосов

Наталья Кочанова вчера на встрече со студентами БГУ заявила, что с ней связывались представители белорусской оппозиции и они готовы были прекратить протесты, если будут пересчитаны голоса на президентских выборах. Штаб Виктора Бабарико опроверг данную информацию, сообщает TUT.by.

«На меня вышли определенные люди из штаба Бабарико и всех остальных и предложили: мы прекратим эти акции, если вы пересчитаете голоса. Президент говорит: «Однозначно пересчитываем». На следующий вечер они говорят: «Нет, отставить. Это уже не актуально». Поэтому знаете, ребята, вы многого не знаете», - заявила вчера председатель Совета Республики Национального собрания.

Штаб Бабарико отреагировал на слова Кочановой и дал свой комментарий.

«Такого не было. Штаб Бабарико не звонил и не разговаривал с Кочановой ни до, ни после выборов», - сообщили корреспондентам в штабе экс-претендента на пост президента Беларуси.