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Новые случаи «рельсовой войны»: под Минском неизвестные натягивали проволоку на путях
04.11.2020 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Почти ежедневно приходят сообщения о закорачивании рельсовой цепи неизвестными с помощью натянутой проволоки. На этот раз проявления «рельсовой войны» зафиксированы под Минском. Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении TUT.BY.
В редакцию TUT.BY регулярно приходят суточные отчеты железнодорожников о происшествиях, подлинность которых не подтверждена. Если верить подобному документу за сутки 3−4 ноября, который оказался в нашем распоряжении, неизвестные вновь натягивали проволоку между рельсами на путях недалеко от Минска: на участке между Фаниполем и Щомыслицей, а также между Ратомкой и Ждановичами. Ни о каких последствиях, в том числе опозданиях составов, не сообщается.
Информация об умышленном закорачивании рельсов с помощью натянутой проволоки, из-за чего автоматика сигнализирует о том, что путь занят, хотя на самом деле состава там нет,
За подобные действия грозит административная ответственность, а в случае если из-за них пострадают люди или будет причинен крупный ущерб, против виновника может быть возбуждено и уголовное дело.
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Почти ежедневно приходят сообщения о закорачивании рельсовой цепи неизвестными с помощью натянутой проволоки. На этот раз проявления «рельсовой войны»...
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