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Минчанин просил привлечь к ответственности женщину, изрисовавшую Змагарыча. Вот что ответила милиция

04.11.2020 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Уручья просил привлечь к ответственности женщину, которая в конце сентября изрисовала скульптуру дракона в лесопарке. Рассказываем, какой ответ пришел из милиции.

Что за история с драконом?

Напомним, вскоре после выборов жители Уручья покрасили скульптуру в лесопарке на Руссиянова в красный и белый цвета. Раньше дракон выглядел уныло, скульптура была «никому не нужной», говорили местные. В новом облике Змей повеселел, его прозвали Змагарыч, возле скульптуры стали собираться на дворовые концерты.

Коммунальные службы к инициативе местных относятся терпимо, даже ведут диалог с людьми о развитии территории. Но все равно кто-то периодически пытается сделать его красно-зеленым: то более умело, то менее.

27 сентября в лесопарк на Руссиянова приходила женщина, которая просто краской из баллончика нарисовала на драконе зеленые линии — получился красно-зеленый флаг. Мы публиковали видео ее перепалки с местными.

— Это цвета национального флага: красно-зеленый! Не красно-белый, а красно-зеленый! — говорила женщина.

Окружающие отвечали, что «красно-белый — тоже национальный».

— Вы просто рисуете некрасиво, вы бы рисовали хоть под трафарет какой, — упрекал один из людей на видео.

О чем житель просил милицию?

Максим из Уручья по этому поводу 28 сентября направил в милицию электронное обращение. Он попросил привлечь к ответственности минчанку, которая «оскверняла культурный объект» и «повреждала имущество». После этого мужчину вызывали в РУВД для пояснений, а позже из Первомайского РУВД на электронную почту пришел ответ.

Милиция отмечает: лицо, которое совершило деяние по статье 10.9 КоАП Республики Беларусь (Умышленное уничтожение либо повреждение имущества) несет административную ответственность в случае, если есть требование потерпевшего. Судя по письму, потерпевшими могли бы считать Минское лесопарковое хозяйство или ЖЭС № 6 Первомайского района, но от них заявлений не поступало.

Сам Максим — не собственник дракона, так что оснований для проверки по ситуации 27 сентября нет.


Фото: читатель Максим

 
 
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Житель Уручья просил привлечь к ответственности женщину, которая в конце сентября изрисовала скульптуру дракона в лесопарке. Рассказываем, какой ответ пришел из...
 
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