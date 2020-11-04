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Сгорела квартира реаниматолога РНПЦ «Кардиология», которого задерживали в цепи солидарности. Нужна помощь
04.11.2020 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У анестезиолога-реаниматолога РНПЦ «Кардиология» Евгения Полойко сгорела квартира. Сейчас семья живет у людей, которые их приютили. На прошлой неделе врача задерживали в цепи солидарности.
Семья анестезиолога-реаниматолога РНПЦ «Кардиология» жила по улице Волоха в Минске. Квартира сгорела, и сейчас их приютили неравнодушные люди. Семья ищет квартиру для аренды в районе РНПЦ «Кардиология», так как это рядом с работой Евгения Полойко.
Евгений Полойко — анестезиолог-реаниматолог, которого, как и его коллег, 27 октября
— Мы не знаем, что произошло. Муж пришел с дежурства, а я восстанавливаюсь после COVID-19. Мы ездили в суд ознакомиться с делом, вернулись и до того, как идти забирать младшего ребенка из детского сада, решили поспать. Старший ребенок вдруг начал кричать, что мы горим, он почувствовал запах гари. Когда мы выбегали из квартиры, уже одна комната практически сгорела, — говорит Юлия, жена Евгения.
По словам Юлии, одна комната сгорела полностью, вторая — частично. Кошка в пожаре не выжила. Сейчас семью приютили неравнодушные люди, а дальше нужно искать квартиру рядом с РНПЦ «Кардиология», это место работы Евгения. Во время пожара сгорели и документы, в том числе и некоторые из тех, что завтра планировали предоставлять в суд.
В семье двое детей — мальчики — 5 и 13 лет.
Юлия говорит, что приезжали из МЧС — предположительно пожар возник из-за загоревшейся проводки. Однако точная причина пока неизвестна.
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Сгорела квартира реаниматолога РНПЦ «Кардиология», которого задерживали в цепи солидарности. Нужна помощь
У анестезиолога-реаниматолога РНПЦ «Кардиология» Евгения Полойко сгорела квартира. Сейчас семья живет у знакомых.
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