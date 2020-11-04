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В Витебске на 22-этажке повесили БЧБ-полосы - получился флаг длиной на 8 этажей

04.11.2020 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 22-этажном доме на проспекте Черняховского в Витебске повесили белые и красные полосы ткани в виде исторического белорусского флага. Снимки многоэтажки с БЧБ-полотнищем опубликовали городские телеграм-каналы.


https://t.me/vitebsk_power

Бело-красно-белые полосы появились на центральной — 22-этажной, части дома № 44 на проспекте Черняховского. Они растянуты на восемь этажей.

Это первое такое масштабное появление БЧБ-символики на высотных домах в Витебске.


https://t.me/vitebsk_power

 
Теги: Витебск
 
 
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Это первое такое масштабное появление БЧБ-символики на высотных домах в Витебске.
 
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