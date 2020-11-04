В Воложинском районе осудили мужчину, который зарезал свою жену, а до этого угрожал ее сжечь

Источник материала: Tut.by

В Воложинском районе вынесен приговор мужчине, который жестоко убил собственную жену, а до этого угрожал сжечь, но получил мягкое наказание. Об этом сообщает пресс-служба Минского областного суда.



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Местный житель был пьян, когда совершал преступление. Согласно материалам дела, поссорившись с женой, он начал бить ее по голове, а затем как минимум четырежды ударил ножом в грудь. Женщина скончалась на месте.

Мужчина был ранее судим. Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, где его принудительно будут лечить от хронического алкоголизма. Также он должен будет выплатить назначенную судом компенсацию морального вреда в размере 35 тысяч рублей в пользу другой женщины, признанной по делу потерпевшей.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Напомним, в начале апреля 58-летний мужчина уже угрожал супруге убийством. Тогда он тоже был пьян и, взломав ломом дверь комнаты, где пряталась женщина, принес бензин и спички. Угрожая сжечь ее вместе с домом, заставил писать предсмертную записку. Тогда супруге агрессора удалось вызвать милицию. Ее мужа приговорили к 240 часам общественных работ.

Супруги стали жить раздельно, однако 20 июня женщина приехала к мужу. На следующий день и случилась ссора, в ходе которой произошло убийство.