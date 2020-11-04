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В Воложинском районе осудили мужчину, который зарезал свою жену, а до этого угрожал ее сжечь
04.11.2020 15:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Воложинском районе вынесен приговор мужчине, который жестоко убил собственную жену, а до этого угрожал сжечь, но получил мягкое наказание. Об этом
Местный житель был пьян, когда совершал преступление. Согласно материалам дела, поссорившись с женой, он начал бить ее по голове, а затем как минимум четырежды ударил ножом в грудь. Женщина скончалась на месте.
Мужчина был ранее судим. Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, где его принудительно будут лечить от хронического алкоголизма. Также он должен будет выплатить назначенную судом компенсацию морального вреда в размере 35 тысяч рублей в пользу другой женщины, признанной по делу потерпевшей.
Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
Напомним, в начале апреля 58-летний мужчина уже
Супруги стали жить раздельно, однако 20 июня женщина приехала к мужу. На следующий день и случилась ссора, в ходе которой
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Вынесен приговор мужчине, который жестоко убил собственную жену, а до этого угрожал сжечь, но получил мягкое наказание.
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