Диаспоры отправляют гуманитарную помощь в Нагорный Карабах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Представители двух диаспор в Беларуси обеспокоены эскалацией конфликта на спорных территориях и объявили сбор гуманитарной помощи в Минске и областных городах. Сделать свой вклад может каждый житель республики, вне зависимости от национальности, рассказал Sputnik председатель молодежной диаспоры армян г. Минска Карен Мурадян.

"Когда возобновились активные боевые действия, многие дети были эвакуированы в экстренном порядке. Как оказалось, у ребят не было никакой одежды с собой. Наша минская община кинула клич, и в течение трех дней мы собрали порядка двух тонн одежды – куртки, свитера, штаны, носки, майки и даже подгузники", – пояснил он.

По его словам, в сборе участвовало более 100 человек, и не только белорусы: помогли россияне, украинцы, грузины, греки и езиды.

"Груз отправили сначала в Москву, там его сгруппировали и послали в Армению. Насколько знаю, вещи уже передали детям, они очень довольны", – отметил Мурадян.

На следующей неделе община планирует отправить второй груз. Сейчас ее члены составляют список вещей, который особенно необходим людям, вынужденным бежать от войны.

Белорусские власти, в свою очередь, создают условия для сбора гуманитарной помощи всем пострадавшим от конфликта сторонам.

Председатель конгресса азербайджанских общин в Беларуси Натик Багиров заявил, что диаспора будет помогать во всем, в чем будут нуждаться граждане Азербайджана: "На данный момент это точечная помощь. Отправляем пострадавшим семьям лекарства и учебники для детей..."

Минская группа ОБСЕ, как сообщалось ранее, постоянно контактирует с Международным Комитетом Красного Креста по всем направлениям гуманитарного сотрудничества в Карабахе.

С чего все началось

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.