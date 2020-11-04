В Рогачеве за оскорбление начальника РОВД возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Неизвестные разместили в одном из телеграм-каналов фото и личные данные начальника Рогачевского РОВД, кто-то оставил под публикацией оскорбления. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: Reuters

«В одном из деструктивных Telegram-каналов 27 октября текущего года неизвестные лица разместили фотографию и личные данные начальника Рогачевского РОВД. Несколько анонимных подписчиков, прячась за вымышленными никами, оставили под публикацией оскорбительные комментарии», — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ст. 369 (Оскорбление представителя власти) УК. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить и задержать причастных.

В Следственном комитете напомнили, что за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей предусмотрена уголовная ответственность вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет.