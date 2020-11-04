Студентка говорит, что ее просили отчисляться из БНТУ «по собственному». Проректор: «Вы шутите?»

Источник материала: Tut.by

Вторник, 3 ноября, стал последним учебным днем для Александры Вилюхи, которая была студенткой машиностроительного факультета БНТУ. Утром 4 ноября девушку вызвали в ректорат вместе с ее отцом. По итогу разговора с проректором по учебной работе Олегом Гусевым студентка написала заявление о своем отчислении. Хотя в планах у нее такого не было. Рассказываем, что произошло в кабинете администрации.



Иллюстративный снимок. Фото: Марина Серебрякова

Утром 4 ноября Александре Вилюхе позвонили из деканата и пригласили прийти к декану в 10.15. Одновременно позвонили и отцу девушки. Она предположила, что ей дадут второй выговор: тем более он, по ее информации, был уже подготовлен. Первый у студентки уже был — за пропуск пар 26 октября.

— Отец не пришел, потому что был на работе. Но я пришла. Декан сказал, что сейчас мы пойдем в ректорат к Гусеву (Олег Гусев — проректор по учебной работе БНТУ. — Прим. TUT.BY). Я хотела записывать этот разговор на диктофон, но сказали: «Нельзя», — вспоминает девушка. — И вообще попросили оставить мою сумку в приемной.

По словам Александры, разговор касался чатов в телеграме.

— Мне назвали никнейм — мол, это мой. Сказали, что меня вычислили: якобы я призывала к несанкционированным мероприятиям и я нарушитель, который не имеет права так писать. Я спросила, с чего они взяли, что никнейм мой. Попросила предоставить доказательства, какие-то переписки, хотя бы одну, — рассказывает собеседница. — На что мне ответили, что ничего показывать мне не обязаны и все материалы будут переданы в правоохранительные органы. Я сказала: «Хорошо, передавайте куда хотите».

После этого, как говорит девушка, ей предложили «все равно написать» заявление на отчисление по собственному желанию. Второй выговор на тот момент она не получила.

— Но я не хотела писать: не считаю, что сделала что-то плохое и кого-то к этому призывала. Или теперь наказывают за фразы «почему вы не вышли»? Администрация на своих словах все равно настаивала, разговор ни к чему не приводил. Так как я учусь на платном, я предложила такой вариант: напишу заявление на отчисление, но мне возместят сумму за полгода обучения, которую я уже оплатила. Они согласились.



Фото предоставлено студенткой

Александра считает, что она «выгодно отделалась»: ее бы все равно, по ее мнению, рано или поздно отчислили за активное участие в жизни страны. А если бы студентку отчислили за пропуск пар по второму выговору, то сумму за обучение точно не получилось бы вернуть. Кстати, второй выговор ей все-таки дали — в деканате. Однако после написанного собственноручно заявление на отчисление.

— Мне говорят, мол, БНТУ подготовил на вас документы, что вы к чему-то призывали. 3 ноября так же говорили еще одному парню-первокурснику. Я думаю, что такой формат [отчисления] придумали, чтобы избавиться от резонанса с отчислениями. Но как такое могло случиться, что студенты одновременно сами бы стали писать заявления?

Первый проректор БНТУ: «Абсолютно не соответствует действительности»

TUT.BY пытался связаться непосредственно с Олегом Гусевым 4 ноября, однако он был на совещании. Вместо него о ситуации высказался первый проректор Георгий Вершина.

— То, что вы рассказали (имеется в виду ситуация с Александрой. — Прим. TUT.BY), абсолютно не соответствует действительности. Мы просим студентов отчислиться? Ну вы шутите? Неужели ректорат будет просить студентов отчислиться? Если студент в чем-то виноват, так с него только попросят объяснение, это максимум.

По словам проректора, все регулируется правилами внутреннего распорядка и Кодексом об образовании.

— Если почитать, что пишут студенты в своих чатах, можно и вовсе забыться. Я не владею информацией о ситуации, о которой вы говорите. Но удивляюсь, что студентов вызывают в ректорат и просят еще, главное — просят, — отчислиться. Совсем непонятная ситуация, — добавил Вершина.

Также проректор посоветовал девушке в такой ситуации сказать, что она ничего не нарушает:

— И все, чего ее уговаривать? Есть устав, которым мы руководствуемся, ни больше ни меньше.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о более 50 отчисленнных студентов БНТУ.