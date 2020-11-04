В Минске обокрали плавучий дом

Источник материала: Tut.by

В Минске у берега Чижовского водохранилища пришвартован плавучий дом, его обокрали. Личность подозревамого уже установили, сообщает телеграм-канал МВД «Разыскивает милиция».



Плавучий дом на Чижовском водохранилище. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Днем 13 октября из плавучего дома, пришвартованного у берега Чижовского водохранилища, украли имущество. Возможно, речь идет о плавучем домике в Чижовке, о котором TUT.BY писал год назад .

Оперативники установили личность и задержали подозреваемого в краже — это 43-летний уроженец Постав. Идет проверка.