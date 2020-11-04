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В Минске обокрали плавучий дом
04.11.2020 17:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске у берега Чижовского водохранилища пришвартован плавучий дом, его обокрали. Личность подозревамого уже установили,
Днем 13 октября из плавучего дома, пришвартованного у берега Чижовского водохранилища, украли имущество. Возможно, речь идет о плавучем домике в Чижовке, о котором TUT.BY писал
Оперативники установили личность и задержали подозреваемого в краже — это 43-летний уроженец Постав. Идет проверка.
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В Минске у берега Чижовского водохранилища пришвартован плавучий дом, его обокрали. Личность подозревамого уже установили, сообщает телеграм-канал МВД...
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