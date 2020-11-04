ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске обокрали плавучий дом

04.11.2020 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске у берега Чижовского водохранилища пришвартован плавучий дом, его обокрали. Личность подозревамого уже установили, сообщает телеграм-канал МВД «Разыскивает милиция».


Плавучий дом на Чижовском водохранилище. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Днем 13 октября из плавучего дома, пришвартованного у берега Чижовского водохранилища, украли имущество. Возможно, речь идет о плавучем домике в Чижовке, о котором TUT.BY писал год назад.

Оперативники установили личность и задержали подозреваемого в краже — это 43-летний уроженец Постав. Идет проверка.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске у берега Чижовского водохранилища пришвартован плавучий дом, его обокрали. Личность подозревамого уже установили, сообщает телеграм-канал МВД...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Рогачеве за оскорбление начальника РОВД возбуждено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика