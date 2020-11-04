Кочанова о встрече со студентами: Они красивые, умные, эрудированные, но чувствуется недоинформированность

Источник материала: Tut.by

Глава Совета Республики Наталья Кочанова прокомментировала встречу со студентами БГУ, которая прошла накануне. Состоялся откровенный разговор, сообщается на сайте Совета Республики.



Фото: sovrep.gov.by

Там сообщили, что встреча со студентами организована по обоюдной инициативе — студенты БГУ ранее озвучивали свое желание встретиться с представителями высших органов государственной власти, а Кочанова регулярно общается c молодежью страны на различных мероприятиях.

Беседа длилась более трех с половиной часов, затрагивались в том числе темы президентских выборов и перспектив развития Беларуси.

Беседа в БГУ произвела на Кочанову «самые приятные впечатления»: «Они красивые, умные, эрудированные люди, но чувствуется недоинформированность. Глава Совета Республики предложила студентам продолжать встречи и дискуссии.

В Совете Республики сообщили, что студенты поблагодарили Кочанову за откровенность и отметили удачный формат разговора.

— Обмен мнениями — нужный, полезный — состоялся. Был лес рук и большое количество вопросов и ответов. С интересом восприняли предложение поучаствовать в деятельности Молодежного парламента и его проектах, — приводятся слова студента-магистранта ФПМИ Дмитрия Баранова, который также готов «вместе с другими студентами аргументированно изложить видение того, как Министерству образования и вузам нужно разрешать ситуацию с пропусками занятий».

В сообщении отмечают, что у молодежи есть конструктивные предложения. Один из студентов организовал 3D-печать насадок для концентраторов и аппаратов ИВЛ и передает их в больницы.

«Попросив о следующей встрече, студенты пообещали прийти на нее с конкретными предложениями. В конце мероприятия около половины присутствовавших на встрече студентов воспользовались возможностью пообщаться с председателем Совета Республики по личным вопросам», — сказано в сообщении.



Фото: sovrep.gov.by

Напомним, 3 ноября Наталья Кочанова приехала на встречу со студентами Белорусского государственного университета. Студенты рассказали, что сперва это мероприятие анонсировалось как разговор с ректором вуза Андреем Королем, однако буквально в начале мероприятия выяснилось, что на нем будет присутствовать глава Совета Республики. TUT.BY прислали аудиозапись со встречи — выбрали самые яркие моменты.