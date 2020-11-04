Дал майору подзатыльник. В Бобруйске судят отца и сына, оказавших сопротивление правоохранителям

Источник материала: Tut.by

Вечером 10 августа бобруйская семья решила заехать в «Корону» на улице Горького, чтобы купить торт и корм для собаки. Машину припарковали недалеко от площади Ленина и отправились в супермаркет пешком. Неподалеку увидели женщину, которая кричала: «За что вы его наказываете?». Слова адресовались сотрудникам ГАИ, которые в этот момент составляли протокол на водителя легковушки. 53-летний глава семьи Игорь Букас решил разобраться в ситуации — и вместе с 24-летним сыном Олегом оказался на скамье подсудимых. Мужчинам предъявлено обвинение по ст. 364 УК РБ — насилие в отношении сотрудников милиции.





Статья 364 УК РБ. Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Предусматривает арест на срок от трех до шести месяцев, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.

На первом заседании суда в Бобруйске, состоявшемся 4 ноября, отец и сын свою вину полностью признали. Но сразу заявили, что не нужно «раздувать дело» и придавать ему политическую окраску. Мол, ни в каких акциях они никогда не участвовали. И то, что произошло на площади Ленина вечером 10 августа, когда недовольные результатами выборов бобруйчане вышли на улицу, считают стечением обстоятельств.

— Мы оказались не в том месте и не в то время, — убежден Игорь Букас.

В суде глава семьи рассказал свою версию произошедшего. Он вместе с супругой и младшей дочерью в этот вечер собрался в гости к сыну, который живет с семьей отдельно. Родители решили заглянуть в «Корону», чтобы купить торт к чаю. Олег попросил заехать за ним и вместе отправиться в супермаркет — хотел взять корм для собаки по дисконтной карте родителей. Примерно в 21.20 семья Букасов оказалась на площади Ленина.

— Мы ничего не знали о каких-то акциях, но поняли, что центр перекрыт. Припарковались на улице Октябрьской, услышали, как кричит женщина. Я решил выяснить, в чем дело. Оказалось, что сотрудники ГАИ задержали автомобиль без техосмотра. Это уже потом я узнал, что водитель сигналил участникам акции. В тот момент никаких протестующих я не видел, — рассказал Игорь Букас.

Мужчина, по его словам, попытался поговорить с одним из сотрудников ГАИ и убедить его не штрафовать водителя. С начала диалога и до того момента, как Игорь Букас оказался на земле в луже крови, прошло, если верить хронометражу камеры, не более 35 секунд. Однако на записях видеодозора у участников конфликта со стороны ГАИ этот момент отсутствует — один сотрудник инспекции отключил устройство, другой в это время садился в машину, поэтому камера фиксировала только то, что было внутри салона.

— Я попросил товарища майора не наказывать водителя, он предложил мне отойти и не мешать проведению следственных мероприятий. Тогда я сказал, что на его патрульной машине тоже нет наклейки о прохождении техосмотра. Думаю, эта фраза и стала «пусковым механизмом» конфликта.

Дальше, по словам Букаса-старшего, он решил вернуться к семье. В это время майор Владимир Меньшов схватил его за предплечье и подозвал, как потом выяснилось, дежуривших на площади сотрудников Департамента охраны МВД со словами: «Этого задерживаем». Все остальное напоминало боевик — Игорь Букас вырвал руку и дал майору подзатыльник. Говорит, сделал это вполне осознанно, так как понимал: сейчас его самого начнут бить, надо как-то защищаться.





На уточняющий вопрос гособвинителя Натальи Лосевой, почему Игорь Букас решил, что ему что-то угрожает, мужчина ответил:

— Ну я же не дурак. Если к тебе бегут люди с палками наперевес, то явно не для того, чтобы обниматься.

В это время к месту конфликта подбежал сын, на которого сзади набросились люди в бронежилетах. Одного из них Олег ударил кулаком по защитному шлему. Говорит, сделал это интуитивно, на автомате, когда почувствовал, что его пытаются скрутить. Никто не представлялся, ни о чем не предупреждал.

— Я увидел, что сын сейчас ляжет лицом в асфальт, попытался со спины схватить человека в бронежилете. В итоге получил удар по почкам, потом меня сбили с ног, сдавили горло дубинкой, я потерял сознание. Очнулся — на мне сидит один из нападавших и держит ноги. Тут подошел другой и дал кулаком в лицо. В результате сломал нос: моментально подо мной натекла лужа крови.

Букас-отец говорит, что в довесок к уголовной статье ему и сыну вменялось алкогольное опьянение, а также нецензурные высказывания. Экспертиза показала, что задержанные были абсолютно трезвы. Что касается ненормативной лексики, то в семье Букасов, утверждают обвиняемые, материться не принято.

— У нас принято помогать людям, которые попали в беду. И как вы себе это представляете: вот я иду просить за водителя и при этом крою матом сотрудников ГАИ? Это же абсурд!

Майор Владимир Меньшов, выступая в качестве свидетеля, рассказал свою версию произошедшего. Он подчеркнул, что практически полностью согласен с тем, как отец и сын Букасы изложили события. Вот только, говорит, задерживать главу семейства не собирался. А подмогу позвал потому, что его «стали окружать» участники несанкционированного массового мероприятия.

— Услышал крик: «Бей ментов!». Потом получил удар по затылку, мне также разбили бровь. Я не хочу лишнего вешать на них [Букасов], посмотрел записи и понял — это не они кричали, и били тоже не они. Сначала думал, что они пьяные, но экспертиза это не подтвердила. Понимаю, что назад ничего не вернешь. Но они оба уже отбыли срок ареста, поэтому прошу не лишать обвиняемых свободы.

Владимир Меньшов также подчеркнул, что у него нет никаких претензий к Игорю и Олегу Букасам. Ситуация, по его мнению, была неоднозначной, и истолковать ее каждый участник событий мог по-своему.

В деле отца и сына фигурирует видеозапись, которая была обнародована СК вскоре после задержания бобруйчан. Сделана она одним из сотрудников ГАИ и фактически подтверждает слова Владимира Меньшова о том, что в потасовке помимо обвиняемых участвовало несколько гражданских лиц. Майор убежден, что удары в область глаза и шеи он получил не от Букасов, а от неустановленных граждан.

Несмотря на почти три месяца заключения отец и сын к правоохранителям претензий не имеют и искренне раскаиваются в том, что сделали. Но, вместе с тем, говорят, что если бы подобное вновь случилось, то без раздумий встали бы на защиту друг друга.

— Я была неподалеку и слышала, как муж несколько раз повторял, чтобы от него убрали руки. Последнее, что помни — это как к мужу бегут бандиты без опознавательных знаков, по-другому я их назвать не могу. Потом мне стало плохо — прохожие давали какие-то таблетки, — говорит супруга и мать обвиняемых Елена Букас

Женщина утверждает, что ее близкие никогда не участвовали в акциях протеста. Но всегда старались помочь людям.

— И за семью они могут постоять.

Следующее заседание по делу Игоря и Олега Букасов назначено на 11 ноября.