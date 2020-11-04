Супруги 1 ноября стали подозреваемыми по уголовному делу, но их уже судили по «административке». Так можно?

Источник материала: Tut.by

Елена Потапович работает заместителем директора по маркетингу в коммерческой компании, вместе с мужем она вырастила троих детей. В воскресенье, 1 ноября, их обоих задержали недалеко от станции метро «Московская» в Минске и в тот же день признали подозреваемыми по уголовному делу — вместе с еще 229 задержанными. На следующий день супругов осудили за административные правонарушения и назначили штраф. То есть за один и тот же эпизод для них предусмотрели и административную, и уголовную ответственность. Юрист объясняет, возможно ли это.



1 ноября 2020 года, Минск. Фото: TUT.BY

«Если человека убили, то этого недостаточно, чтобы сразу завести уголовное дело. А просто идти по тротуару — достаточно»

По словам Елены, 1 ноября вместе с мужем Петром они были в книжном магазине на пересечении проспекта Независимости и улицы Волгоградской. Вышли оттуда, планируя присоединиться к протестному маршу, прошли по тротуару примерно 50 метров — и их задержали.

— К нам со спины подлетели неизвестные люди в черном, без опознавательных знаков. Мужа схватили за шею, плечи и куда-то потянули. Как жена своего мужа, с которым мы 25 лет в браке, вместе с которым родили и вырастили троих детей, я пошла за ним, ухватившись за куртку. Но его от меня все равно оторвали, и нас закинули по разным машинам.

Мужа Елены отвезли в Первомайское РУВД и затем перевели в Жодино, ее саму забрали в управление внутренних дел Ленинского района, после чего она попала на Окрестина.

— В одной камере со мной оказались флейтистка, программистка и врач-эпидемиолог — такая компания.

По словам Елены, до позднего вечера воскресенья ее держали в гараже, вместе с ней — еще порядка 10 человек.

— Четыре из них — женщины. Двое мужчин были избиты: у одного разбита голова, второй еле сидел. Сначала нам принесли протоколы об административных правонарушениях по статьям 23.34 и 23.4. Я отказалась их подписывать, потому что считала, что меня задержали незаконно. После этого за мной пришел какой-то человек в гражданской одежде и повел в здание РУВД. Там меня завели в кабинет, в котором сидели два следователя: мужчина — в форме, женщина — без. Я спросила, на каком основании меня вызывают, мне ответили, что я прохожу подозреваемой по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок».



Елена и ее муж Петр. Фото из личного архива Елены Потапович

Елена рассказывает, что отказалась давать показания без защитника. Тогда для нее пригласили дежурного адвоката.

— Адвокат обратила внимание, что у уголовного дела нет номера, потому она отказалась давать подписку о неразглашении. Показания в итоге я дала — подробно рассказала, как меня задержали, забрали телефон, кричали матом. В постановлении о признании меня подозреваемой, которое я получила, также отсутствует номер дела.

По словам Елены, ее мужа Петра Потаповича, который в тот момент находился в Первомайском РУВД, ожидала точно такая же процедура. С той лишь разницей, что ему не предоставили адвоката, поэтому он отказался давать показания.

Часть 1 статьи 342 УК: «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления — наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок».

В понедельник, 2 ноября, суд рассмотрел административное дело в отношении Елены Потапович. Ей вменялось в вину то, что 1 ноября она участвовала в несанкционированном массовом мероприятии, хотя этот же эпизод лег в основу того, чтобы признать ее подозреваемой по уголовному делу.

На суде Елена свою вину не признала. По двум статьям суд назначил ей наказание в виде штрафа в 810 рублей. Ее мужа также осудили в тот день. Он получил 270 рублей штрафа.

Кроме этого, утверждает Елена, при задержании ее мужа били. Спустя два дня выяснилось, что у него сломано ребро.

— Когда я вернулась домой с Окрестина вечером в понедельник, муж уже был дома: волонтеры привезли его из Жодино. У него болел бок, все распухло. Он день походил — вроде нормально. Но стало хуже: муж не мог даже нормально вздохнуть. Пошел в поликлинику, честно рассказал, что его ударили при задержании. Врач сообщил об этом в милицию. Его туда уже вызывают.



Семья Елены Потапович. Фото из личного архива

Елена говорит, что до этого года у ее семьи никогда не было проблем с законом. Максимум — это нарушение скоростного режима.

— Но у кого не было «писем счастья»? — рассуждает Елена. - Я человек с высшим образованием, закончила БГЭУ, муж — тоже. Мы работали, платили налоги, вырастили троих детей. И теперь попали в эту адскую ситуацию, просто потому что имеем свои политические взгляды и жизненные принципы. После такого реально думаешь, как дальше жить в стране, где не можешь защитить свои права, в которой ждешь от власти не справедливого и законного решения, а лишь насилия в свой адрес. Не представляю, как в этих рамках беззакония и хамства будут жить мои дети. Они не нужны этому государству. Как и их родители, которые отстаивают свои права. До тех пор, пока общество не увидит хотя бы какой-то маркер возврата законности, жить будет страшно. Если человека убили, то это недостаточное основание, чтобы сразу завести уголовное дело. В то же время для него достаточно просто того, что ты шла по тротуару.

«Есть общепринятое правило, которое заключается в том, что человек не должен наказываться дважды за одно и то же»

Могут ли за один и тот же эпизод привлекать и к административной, и к уголовной ответственности? Правозащитник, юрист лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко считает, что на практике возможно все, хотя с юридической точки зрения это неверно.

— Статья 23.34 КоАП применяется в случаях, когда отсутствует состав преступления. Кроме этого, есть общепринятое правило, которое заключается в том, что человек не должен наказываться дважды за одно и то же. Ситуация, когда в отношении человека возбуждается уголовное дело и параллельно он наказывается в административном порядке, свидетельствует либо о низкой правовой культуре, либо о том, что уголовное дело впоследствии намереваются прекратить, ведь факт привлечения к ответственности уже имеется. Хотя мы, правозащитники, в целом не согласны с тем, что выражение своего мнения и участие в мирных собраниях может наказываться что в административном, что в уголовном порядке.