«В Индии местные со мной фотографируются». Истории женщин, которые переехали после замужества

Источник материала: Tut.by

Переезд в другую страну — задача не из легких. И не всегда причиной отъезда является работа или учеба. Иногда это еще и замужество. Герои нашего нового видео — женщины, которые ради любви оставили все и переехали в другую страну. Мы поговорили с ними о сложностях адаптации, знакомстве с родителями и недопонимании из-за разницы менталитетов.