ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«В Индии местные со мной фотографируются». Истории женщин, которые переехали после замужества

04.11.2020 18:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Переезд в другую страну — задача не из легких. И не всегда причиной отъезда является работа или учеба. Иногда это еще и замужество. Герои нашего нового видео — женщины, которые ради любви оставили все и переехали в другую страну. Мы поговорили с ними о сложностях адаптации, знакомстве с родителями и недопонимании из-за разницы менталитетов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я не подумала о том, что мне придется начинать все заново: строить карьеру, искать друзей, учить язык, получать водительские права».
 
Новости дня
Новости общества
 
Студентка говорит, что ее просили отчисляться из БНТУ «по собственному». Проректор: «Вы шутите?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика