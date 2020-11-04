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«В Индии местные со мной фотографируются». Истории женщин, которые переехали после замужества
04.11.2020 18:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Переезд в другую страну — задача не из легких. И не всегда причиной отъезда является работа или учеба. Иногда это еще и замужество. Герои нашего нового видео — женщины, которые ради любви оставили все и переехали в другую страну. Мы поговорили с ними о сложностях адаптации, знакомстве с родителями и недопонимании из-за разницы менталитетов.
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«Я не подумала о том, что мне придется начинать все заново: строить карьеру, искать друзей, учить язык, получать водительские права».
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