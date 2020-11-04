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Третью ветку метро в пятницу откроет президент

04.11.2020 18:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в открытии третьей линии Минского метрополитена в эту пятницу, об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого".

Четыре станции – Ковальская Слобода, Вокзальная, площадь Франтишка Богушевича и Юбилейная площадь – начнут работать с 6 ноября.

Ранее анонсировалось, что новые станции откроют на этой неделе, до 7 ноября. Дату открытия периодически переносили. В частности, предлагалось, что первые станции заработают на День Независимости, который отмечается 3 июля. Позже открытие линии анонсировали в августе.

Минский метрополитен был открыт 29 июня 1984 года. Он включает в себя 2 линии и 29 станций. Третья ветка метро (она же Зеленолужская) начала строиться в феврале 2014 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Четыре станции столичной подземки строились более шести лет, их открытие запланировано на 6 ноября.
 
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