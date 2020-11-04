Третью ветку метро в пятницу откроет президент

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в открытии третьей линии Минского метрополитена в эту пятницу, об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого".

Четыре станции – Ковальская Слобода, Вокзальная, площадь Франтишка Богушевича и Юбилейная площадь – начнут работать с 6 ноября.

Ранее анонсировалось, что новые станции откроют на этой неделе, до 7 ноября. Дату открытия периодически переносили. В частности, предлагалось, что первые станции заработают на День Независимости, который отмечается 3 июля. Позже открытие линии анонсировали в августе.

Минский метрополитен был открыт 29 июня 1984 года. Он включает в себя 2 линии и 29 станций. Третья ветка метро (она же Зеленолужская) начала строиться в феврале 2014 года.