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В Беларуси отчислено 138 студентов и уволено 15 преподавателей
05.11.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси отчислили 138 студентов и уволили 15 преподавателей из-за их гражданской позиции. Ситуацию прокомментировали в БГУ.
На сегодня известно об отчислениях в следующих вузах: БНТУ — 53; БГМУ — 21; БГУКИ — 18; МГЛУ — 14; БрГТУ — 8; ГрГУ — 4; МГУ им. Кулешова — 2; БГУ, БГЭУ, БарГУ, БГУФК — по 1 человеку,
Преподаватели и сотрудники Белорусской государственной академии искусств записали видеобращение с требованием восстановить исключенных студентов.
«Мы считаем действия администрации Академии незаконными, потому что студенты были отчислены за свою гражданскую позицию и никаких других причин не было», — заявили они.
Преподаватели отметили, что подобным действиям не может быть никаких оправданий.
В телеграм-канале «IN культ» студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств
В пресс-службе БГУ прокомментировали отчисления студентов.
«За два последних месяца у нас отчислено 374 студента, из которых 257 — по собственному желанию, 71 — в связи с неуспеваемостью, 13 — по причине неоплаты за обучение, 8 — за пропуски. В списке есть также перевод в другой вуз и другие основания», -
А затем отметили, что в 2019 году было отчислено на 10 студентов больше, чем в 2020.
Телеграм-канал студентов-медиков «Рупар БГМУ»
«Требования просты: отменить приказ об отчислении студентов как дискриминирующий их по политическим и гражданским убеждениям; приступить к формированию в университете атмосферы взаимного доверия и партнерских взаимоотношений», — говорится в сообщении.
Студентам из БГМУ готов протянуть руку помощи Киевский медицинский университет НМУ им. Богомольца. Репрессированные студенты-медики смогут продолжить учебу в Киеве,
Помимо отчисления студентов из ведущего медицинского вуза страны арестовывают лучших врачей страны. Дмитрию Маркелову (хирургу Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии), Леониду Глазкину (травматологу-ортопеду РНПЦ травматологии), Руслану Якубовскому (врачу травматологу-ортопеду РНПЦ травматологии) присудили по 8 суток ареста,
Напомним, в главных вузах страны с 26 октября
Светлана Тихановская
Руководитель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко
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В Беларуси отчислили 138 студентов и уволили 15 преподавателей из-за их гражданской позиции. Ситуацию прокомментировали в БГУ.
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