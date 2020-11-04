В Беларуси отчислено 138 студентов и уволено 15 преподавателей

В Беларуси отчислили 138 студентов и уволили 15 преподавателей из-за их гражданской позиции. Ситуацию прокомментировали в БГУ.

На сегодня известно об отчислениях в следующих вузах: БНТУ — 53; БГМУ — 21; БГУКИ — 18; МГЛУ — 14; БрГТУ — 8; ГрГУ — 4; МГУ им. Кулешова — 2; БГУ, БГЭУ, БарГУ, БГУФК — по 1 человеку, сообщает newsbel.by.

Преподаватели и сотрудники Белорусской государственной академии искусств записали видеобращение с требованием восстановить исключенных студентов.

«Мы считаем действия администрации Академии незаконными, потому что студенты были отчислены за свою гражданскую позицию и никаких других причин не было», — заявили они.

Преподаватели отметили, что подобным действиям не может быть никаких оправданий.

В телеграм-канале «IN культ» студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств призывают распространять листовки, наклейки, делиться информацией о протестных акциях в соцсетях

В пресс-службе БГУ прокомментировали отчисления студентов.

«За два последних месяца у нас отчислено 374 студента, из которых 257 — по собственному желанию, 71 — в связи с неуспеваемостью, 13 — по причине неоплаты за обучение, 8 — за пропуски. В списке есть также перевод в другой вуз и другие основания», - пишет агентство «Минск-Новости».

А затем отметили, что в 2019 году было отчислено на 10 студентов больше, чем в 2020.

Телеграм-канал студентов-медиков «Рупар БГМУ» сообщает , что уже более 1200 выпускников подписали петицию на имя ректора университета Сергея Рубниковича. Документ уже зарегистрирован.

«Требования просты: отменить приказ об отчислении студентов как дискриминирующий их по политическим и гражданским убеждениям; приступить к формированию в университете атмосферы взаимного доверия и партнерских взаимоотношений», — говорится в сообщении.

Студентам из БГМУ готов протянуть руку помощи Киевский медицинский университет НМУ им. Богомольца. Репрессированные студенты-медики смогут продолжить учебу в Киеве, сообщает телеграм-канал «Рупар БГМУ».

Помимо отчисления студентов из ведущего медицинского вуза страны арестовывают лучших врачей страны. Дмитрию Маркелову (хирургу Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии), Леониду Глазкину (травматологу-ортопеду РНПЦ травматологии), Руслану Якубовскому (врачу травматологу-ортопеду РНПЦ травматологии) присудили по 8 суток ареста, говорится в сообщении телеграм-канала «Белые халаты».

Напомним, в главных вузах страны с 26 октября начались отчисления из-за участия студентов в акциях протеста. Под приказы уже попали студенты из БНТУ, БГМУ, БрГТУ, БГУКИ, БГУФК, ГрГУ и Белорусской государственной академии искусств.

Светлана Тихановская заявила , что лучшие вузы Европы и мира готовы принять уволенных за участие в протестных акциях студентов Беларуси. Польша по программе Калиновского готова принять 1000 студентов и магистрантов. Более 500 мест выделяет ЕГУ. 30 мест для белорусов выделила Словакия.