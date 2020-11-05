В Витебске в «Пятом полку» в этом году поставят памятник жертвам всех концлагерей в регионе

Источник материала: Tut.by

Памятный знак жертвам фашизма, погибшим в лагерях смерти на территории области, установят до конца 2020 года в Витебске у мемориала «Пятый полк», сообщает телеканал «Витебск».



Обелиск на месте концлагеря «Пятый полк» в Витебске. Фото: «Витебская энциклопедия»

Идея поставить такой памятник появилась у витебских властей 1,5 года назад — после того, как СМИ обратили внимание на проблему: на земле на территории концлагеря лежат упавшие кресты , а пирамидки-обелиски обветшали и покрылись плесенью.

Над мемориалом работает витебский скульптор Сергей Сотников.

Памятный знак представляет собой открытые ворота с колючей проволокой. На информационной доске размещены названия населенных пунктов Витебщины, где в войну находились концлагеря, тюрьмы, гетто. На территории области их было не менее ста.

По словам скульптора, мемориальная доска высотой 2 метра будет врезана в курган под обелиском.

Рабочие уже готовят место для установки нового памятного знака. Установить его планируют до конца года.

Однако само место захоронений жертв концлагеря — на поле чуть дальше от дороги, как сообщают «Народные новости Витебска», продолжает быть заброшенным. Несколько обелисков с братских могил и крестов пропали. К могилам невозможно: путь преграждает заболоченный участок.

Концлагерь «Пятый полк» на окраине Витебска появился в 1941 году. Он действовал более 2,5 лет. Сначала здесь держали военнопленных, а позже — мирное население. Здесь погибли около 80 тысяч человек. Это второй после Тростенца по количеству жертв концлагерь в Беларуси. Первый обелиск на этом месте появился в 1964 году — к 20-летию освобождения Беларуси от немцев. В 2005-м установили 15-метровый православный крест, в 2012-м — часовню.