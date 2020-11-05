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В Витебске в «Пятом полку» в этом году поставят памятник жертвам всех концлагерей в регионе
05.11.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Памятный знак жертвам фашизма, погибшим в лагерях смерти на территории области, установят до конца 2020 года в Витебске у мемориала «Пятый полк»,
Идея поставить такой памятник
Над мемориалом работает витебский скульптор Сергей Сотников.
Памятный знак представляет собой открытые ворота с колючей проволокой. На информационной доске размещены названия населенных пунктов Витебщины, где в войну находились концлагеря, тюрьмы, гетто. На территории области их было не менее ста.
По словам скульптора, мемориальная доска высотой 2 метра будет врезана в курган под обелиском.
Рабочие уже готовят место для установки нового памятного знака. Установить его планируют до конца года.
Однако само место захоронений жертв концлагеря — на поле чуть дальше от дороги, как
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Само место захоронений жертв концлагеря - на поле чуть дальше от дороги, продолжает быть заброшенным. Несколько обелисков с братских могил и крестов пропали. К...
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