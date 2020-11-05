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Основателя и экс-редактора телеграм-канала, который нельзя называть, обвиняют по трем статьям

05.11.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка, происходивших в Минске с 9 августа по настоящее время. Степана Путило и Романа Протасевича обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба ведомства.


Кадр из интервью Степана Путило Юрию Дудю. Источник: вДудь/YouTube

В отношении Степана Путило и Романа Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, — ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси.

«Кроме этого, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп — представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими телеграм-каналов», — добавили в ведомстве.

В настоящий момент обвиняемые Степан Путило и Роман Протасевич находятся в межгосударственном розыске.

Напомним, Степан Путило является основателем популярного телеграм-канала, который недавно был признан экстремистским по решению суда. Роман Протасевич был его главным редактором.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящий момент обвиняемые Степан Путило и Роман Протасевич находятся в межгосударственном розыске.
 
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