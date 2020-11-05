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В Минске перенесли несколько остановок автобусов и троллейбусов
05.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С сегодняшнего дня несколько остановочных пунктов в Минске перенесли на новые места. Об этом
На улице Аэродромной в районе пересечения с улицами Авакяна и Белградской завершили строительные работы и открыли подземный переход. Поэтому с 5 ноября остановку автобусов № 4, 82с, 84, 93, 124 «Авакяна» перенесли на новые постоянные площадки:
В связи с завершением строительных работ с этого же дня перенесли остановку «Музыкальный театр» по проспекту Дзержинского для троллейбусов № 12, 36, 40, 53 и автобусов № 23, 57, 74с.
Перенос — на обустроенную площадку по постоянному варианту на 100 метров назад (ближе к подземному пешеходному переходу).
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С сегодняшнего дня несколько остановочных пунктов в Минске перенесли на их постоянные места или на новые. Об этом сообщает «Минсктранс».
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