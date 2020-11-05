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Задержания после дворовых концертов и три статьи - для основателя телеграм-канала. Что происходит 5 ноября
05.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По вечерам во дворах в Минске проходят концерты. Выяснилось, что вчера во дворе обувного магазина «Луч» на Тимирязева
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Задержания после дворовых концертов и три статьи - для основателя телеграм-канала. Что происходит 5 ноября
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