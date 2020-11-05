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Задержания после дворовых концертов и три статьи - для основателя телеграм-канала. Что происходит 5 ноября

05.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По вечерам во дворах в Минске проходят концерты. Выяснилось, что вчера во дворе обувного магазина «Луч» на Тимирязева задержали более десяти человек. Среди них — барабанщики группы «Требуем разойтись». Тем временем основателя и экс-редактора телеграм-канала, который нельзя называть, обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. А мы, как всегда, следим за самыми интересными событиями онлайн.


Фото: читатель TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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Основателя и экс-редактора телеграм-канала, который нельзя называть, обвиняют по трем статьям
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