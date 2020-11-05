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Владелец кафе в Бресте, которое не работало в забастовки, о том, как его проверяли

05.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После многочисленных проверок на неопределенный срок пришлось закрыться многим коммерческим объектам Бреста, которые не работали 26 октября, пишет «Брестская газета».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: «Брестская газета»

В понедельник, 26 октября, в Бресте не работали некоторые торговые объекты и заведения общепита. Где-то был объявлен санитарный день, кто-то затеял инвентаризацию, а кто-то просто не вышел на работу. Соответствующие объявления вывесили на входных дверях некоторые магазины, кофейни, бары, рестораны, салоны красоты.

Напомним, в этот день в Беларуси закончился срок ультиматума, о котором ранее говорила Светлана Тихановская, и должна была начаться национальная забастовка.

А уже на следующий день к тем, кто в понедельник не работал, начали приходить с проверками представители всевозможных контролирующих органов. В результате, после предъявления проверяющими перечня обнаруженных нарушений и недочетов, попавшим под раздачу бизнесам пришлось на время закрыться. Некоторые, прервали деятельность, возможно, надолго. А кто-то, не исключено, что навсегда.

«К нам приходили проверки из всех инстанций, наверное. Из РОВД, Госконтроля, санстанции, Управления торговли, МЧС», — рассказал владелец одного из брестских кафе.

По его словам, когда проверить заведение прибыл сотрудник МЧС, хозяев даже не было в городе. По телефону проверяющий попросил разрешения осмотреться и пофотографировать и пообещал наведаться на следующий день, однако вместо него владельцам уже «пришел» документ, где были перечислены все нарушения, которые необходимо устранить.

«Даже те, которых у меня не было. Даже их не перепроверив. Например, было указано, что у меня нет огнетушителя, хотя он у меня есть, — пояснил хозяин кафе. — Мы делали ремонт несколько месяцев назад. Дорогой! А теперь нам говорят, чтобы мы установили пожарную сигнализацию, а не извещатель. И пока мы это не сделаем, нас не откроют. Хотя, насколько мне известно, это не обязательно. Но чтобы это установить, нам надо штробить все стены, чтобы провести всю электрику. А значит убить весь ремонт!»

Нашла в заведении нарушения по своей части и санстанция. Так, по словам владельца, у них не было сертификатов качества на посуду, которую они используют.

«Мы сейчас устранили все проблемы, которые выявила санстанция. И могли бы открыться, но теперь нас уже закрыло МЧС», — добавил владелец.

 
Теги: Брест
 
 
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«К нам приходили проверки из всех инстанций, наверное. Из РОВД, Госконтроля, санстанции, Управления торговли, МЧС», - рассказал владелец одного из брестских кафе.
 
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