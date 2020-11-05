В агрогородке Горецкого района отремонтировали 38-летний бассейн в школе и торжественно это отметили

Источник материала: Tut.by

В агрогородке Овсянка Горецкого района отремонтировали школьный бассейн, который был закрыт последние 2 года, сообщает Mogilevnews.by. Капремонт занял 3 месяца, и после его окончания бассейн решили открыть торжественно: с чиновниками, перерезанием красной ленточки, песнями и вручением дипломов строителям.



Фото: Роман Руцкий, Mogilevnews.by

Бассейн в Овсянковской средней школе Горецкого района строил еще колхоз «17-й партсъезд» 38 лет назад. Бассейн проработал 8 лет, а следующие 19 лет был закрыт «по техническим причинам» — с 1990 по 2009 год.

В 2009 году бассейн частично отремонтировали, и он снова заработал. До ноября 2018 года в бассейне плавали школьники — их возили со всего района на автобусах, — а также жители Горецкого и Шкловского районов.

Последние два года бассейн не работал, пока его не поставили на капитальный ремонт. Частное предприятие «Прометей» заменило покрытие чаши бассейна, усилило фундаменты стен здания, заменило водопроводную и канализационную сети внутри бассейна, отремонтировало душевые и раздевалки.













Открытие бассейна после капремонта сделали торжественным — с чиновниками, которые перерезали красную ленту, песнями. Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц вручил почетные грамоты строителям и главному инженеру УКС Горецкого района.