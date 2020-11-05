Двух столичных прокуроров и их дилера осудили за наркотики

Источник материала: Tut.by

Суд Фрунзенского района Минска 3 ноября огласил приговор по уголовному делу о наркотиках, по которому проходили два бывших прокурорских работника. Один из прокуроров признан виновным в том, что ездил собирать галлюциногенные грибы, а второй покупал марихуану для себя и своего коллеги. Третьего обвиняемого признали виновным в том, что он выращивал и сбывал прокурорам наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Один из обвиняемых, работая в должности заместителя прокурора Советского района Минска, совершил ряд умышленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В приговоре указано, что он с октября 2019 года по апрель 2020 года, находясь в окрестностях Витебской области, собирал дикорастущие грибы вида «Псилоцибе навозная», содержащих в своем составе особо опасное психотропное вещество — псилоцин, для личного потребления.

Второй из обвиняемых, с октября 2017 года работая в должности заместителя прокурора Ленинского района Минска также совершил ряд умышленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

С декабря 2019 года по март 2020 года купил для себя и коллеги марихуану массой не менее 0,21 грамма, которую разделил с первым обвиняемым — коллегой из прокуратуры Советского района, и частично употребил. Оставшуюся часть возил в автомобиле до момента задержания и изъятия. Он также признан виновным еще по одному эпизоду. Находясь в наркотическом опьянении, он приобрел для себя и коллеги из прокуратуры Советского района за 510 белорусских рублей марихуану общей массой 2,74 грамма и амфетамин общей массой 2,92 грамма.

Третий обвиняемый снабжал прокуроров наркотиками. В арендованном гараже он выращивал коноплю, а также покупал и перепродавал амфетамин.

Согласно приговору бывшие прокурорские работники получили по три года исправительной колонии общего режима. Благодаря амнистии, им сняли год наказания.

Их подельник за выращивание и сбыт наркотических веществ получил восемь с половиной лет лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф 40 базовых величин (1 080 рублей).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.