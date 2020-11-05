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Очередное увольнение на БМЗ - заявление об уходе написала корреспондент заводской газеты

05.11.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С Белорусского металлургического завода в знак солидарности с сотрудниками, уволенными из-за своих политических убеждений, ушла корреспондент газеты «Металлург» Снежана Погодина.


Снежана проработала в газете почти семь лет. Сегодня ее последний рабочий день на предприятии.

«Так как моя гражданская позиция идет вразрез с понятием идеологической работы на предприятии и так как свою гражданскую позицию я менять не собираюсь, я написала заявление на увольнение в знак солидарности со всеми уволенными по политическим убеждениям работниками. Я верю, что все наши жертвы не напрасны», — сказала в видеообращении Снежана.

Напомним, в последние дни сразу несколько работников БМЗ в знак протеста против действий белорусских властей объявили о забастовке. После этого все они были уволены с завода.

 
 
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Снежана проработала в газете почти семь лет. Сегодня ее последний рабочий день на предприятии.
 
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