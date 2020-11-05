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Движение на одной из улиц Минска закроют на 5 лет

05.11.2020 13:13 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске на участке улицы Масюковщина от ул. М. Лынькова до ул. Колесникова планируют ограничить движение автомобильного транспорта на 5 лет. Об этом сообщает Мингорисполком.

На Национальном правовом интернет-портале появилось решение от 30 октября № 3528 о приостановке движения транспорта на ул. Масюковщина. 

В документе говорится, что данное изменение вводится «в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан».

Ограничение для всех видов транспорта будет действовать с полуночи 10 ноября 2020 года до 9 ноября 2025 года.

Отмечается, что решение принято на основании статьи 19 Закона РБ «О дорожном движении».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на участке улицы Масюковщина от ул. М. Лынькова до ул. Колесникова планируют ограничить движение автомобильного транспорта на 5 лет.
 
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