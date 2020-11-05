|
Движение на одной из улиц Минска закроют на 5 лет
05.11.2020 13:13 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Минске на участке улицы Масюковщина от ул. М. Лынькова до ул. Колесникова планируют ограничить движение автомобильного транспорта на 5 лет. Об этом
На Национальном правовом интернет-портале появилось решение от 30 октября № 3528 о приостановке движения транспорта на ул. Масюковщина.
В документе говорится, что данное изменение вводится «в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан».
Ограничение для всех видов транспорта будет действовать с полуночи 10 ноября 2020 года до 9 ноября 2025 года.
Отмечается, что решение принято на основании статьи 19 Закона РБ «О дорожном движении».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на участке улицы Масюковщина от ул. М. Лынькова до ул. Колесникова планируют ограничить движение автомобильного транспорта на 5 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)