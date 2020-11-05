Лукашенко при вручении наград и погон: Люди уже говорят, что хотят ту страну, которая была до выборов

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер деятельности, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава, сообщает его пресс-служба.



Фото: president.gov.by

Он отметил, что текущую ситуацию в Беларуси некоторые характеризуют как «непростое время».

— Но оно никогда у нас простым и не было, особенно у крестьян, — заметил Александр Лукашенко. — Они под открытым небом. Сегодня нет дождя, иссушена земля — плохо. Дождем залило — тоже плохо. Всегда бывает сложно, но любые сложности и проблемы — это возможности. Если тяжело, надо выдержать, правильно пройти этот путь и извлечь уроки.

Он прокомментировал и уличные протесты.

— Плохо, когда на мирные, тихие, уютные улицы наших городов, особенно столицы, в нарушение закона и порядка выходят разного рода люди. Но, как я говорил, из этого надо извлекать уроки, и у каждого события есть две стороны медали. Я сказал, что плохо. Но в этом есть и что-то полезное: наконец-то поняли (здесь, в Минске, привыкшие к уюту, теплу, шикарным квартирам, — в основном они там, на улицах, зарабатывающие непомерно высокие деньги по нашим временам и в нашей стране), что они могут потерять, — сказал Лукашенко. — И люди уже говорят: мы хотим ту страну, которая была до выборов. Она была такой, какой мы ее видели и хотели видеть, и останется всегда такой, пока я президент. Я хочу, чтобы вы это четко представляли.

Кого наградили?

Участниками церемонии стали 40 человек — работники предприятий агропромышленного комплекса и сферы обслуживания, учреждений образования, науки и спорта, представители армии и силовых структур.

В числе тех, кто получил сегодня государственные награды, большая группа аграриев. Орден Почета получили директор ОАО «Хотилы-Агро» Вячеслав Криштафович, директор Слуцкого хлебозавода Дмитрий Чирец и тракторист-машинист ОАО «Принеманский» Юрий Витуля. Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства» удостоены, в частности, директор ЗАО «Нива» Григорий Ковалев и директор ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» Александр Фирсин.

Президент также вручил награды ученым, военным, работникам сферы обслуживания, руководителям ветеранских организаций, тренерам и спортсменам.

В частности, ордена «За службу Родине» III степени удостоен начальник Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Юрий Шаплавский, почетного звания «Заслуженный юрист» — заведующий кафедрой криминального права Белорусского государственного университета Игорь Грунтов, «Заслуженный работник сферы обслуживания» — начальник управления торговли и услуг Брестского горисполкома Яков Родак, «Заслуженный специалист Вооруженных Сил» — заместитель начальника тыла ВС по строительству и расквартированию Минобороны Сергей Шишов, «Заслуженный деятель науки» — главный научный сотрудник Института природопользования Национальной академии наук Владимир Логинов.

Кроме того, тренеру-преподавателю Городского центра олимпийского резерва по гребным видам спорта Мингорисполкома Александру Кошкалде присвоено почетное звание «Заслуженный тренер», а спортсмену-инструктору национальной команды по современному пятиборью Ольге Силкиной — «Заслуженный мастер спорта».

Александр Лукашенко вручил погоны генерал-лейтенанта министру обороны Виктору Хренину, председателю КГБ Ивану Тертелю и председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо, а также погоны государственного советника юстиции 2-го класса генеральному прокурору Андрею Шведу.