ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно протестующего студента отчислили из вуза и вручили повестку в армию прямо в отделении милиции

05.11.2020 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Студент принимал активное участие в акциях, дважды привлекался к административной ответственности за участие в них, его отчислили из университета и вручили повестку в армию — прямо в отделении милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

19-летний парень, бывший студент 3-го курса факультета психологии ГрГУ имени Янки Купалы, администрировал университетский Telegram-канал.

«Он зазывал товарищей в учебное время на пение песен и другие стихийные акции в корпусах учреждения образования, сам неоднократно участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях», — сообщили в милиции.

За свое участие в акциях он дважды, 8 сентября и 26 октября, привлекался к административной ответственности.

— За свою «неучебную» деятельность он был отчислен из университета. С соответствующим приказом представители ГрГУ ознакомили парня прямо в райотделе милиции, а вскоре сюда же прибыли и сотрудники военного комиссариата, которые вручили гражданину как военнообязанному лицу повестку в армию, — добавили в милиции.

Напомним, в конце августа Лукашенко высказался по поводу политически активных студентов.

— Вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну не хотят учиться — тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности, — подчеркнул он. — Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Да нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону.

По его словам, к нему обратился с просьбой министр обороны: «Если кто-то из студентов не хочет учиться, пожалуйста, разрешите нам их призвать в армию».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Он зазывал товарищей в учебное время на пение песен и другие стихийные акции в корпусах учреждения образования, сам неоднократно участвовал в...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Как их установить? Они не признаются». Избитый экс-сотрудник МЧС получил отказ в возбуждении уголовного дела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus
05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика