В Гродно протестующего студента отчислили из вуза и вручили повестку в армию прямо в отделении милиции

Источник материала: Tut.by

Студент принимал активное участие в акциях, дважды привлекался к административной ответственности за участие в них, его отчислили из университета и вручили повестку в армию — прямо в отделении милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

19-летний парень, бывший студент 3-го курса факультета психологии ГрГУ имени Янки Купалы, администрировал университетский Telegram-канал.

«Он зазывал товарищей в учебное время на пение песен и другие стихийные акции в корпусах учреждения образования, сам неоднократно участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях», — сообщили в милиции.

За свое участие в акциях он дважды, 8 сентября и 26 октября, привлекался к административной ответственности.

— За свою «неучебную» деятельность он был отчислен из университета. С соответствующим приказом представители ГрГУ ознакомили парня прямо в райотделе милиции, а вскоре сюда же прибыли и сотрудники военного комиссариата, которые вручили гражданину как военнообязанному лицу повестку в армию, — добавили в милиции.

Напомним, в конце августа Лукашенко высказался по поводу политически активных студентов.

— Вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну не хотят учиться — тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности, — подчеркнул он. — Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Да нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону.

По его словам, к нему обратился с просьбой министр обороны: «Если кто-то из студентов не хочет учиться, пожалуйста, разрешите нам их призвать в армию».